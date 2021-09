Ronald Koeman ha sido muy explicito a la hora de exponer las causas que provocan que Riqui Puig todavía no haya debutado esta temporada a pesar del gran número de bajas que tiene en el equipo. El técnico del FC Barcelona, que ha hablado maravillas de otros jóvenes, no se ha mordido la lengua, como acostumbra. Cree que el jugador de 22 años debe rendir mucho más.

Koeman le ha mandado un mensaje claro a Riqui Puig en rueda de prensa, como ya hizo el curso pasado. Aunque, con total seguridad, ya se lo habrá dicho en la intimidad. "Tiene que mejorar en muchos aspectos del juego. El otro día calentó porque tenía posibilidades de entrar en el partido, pero tuve que dar entrada a otro jugador por la lesión de Jordi Alba. Tiene que trabajar como cualquier joven", ha afirmado en la mañana del domingo en la previa contra el Granada, que visita el lunes el Camp Nou.

El ex seleccionador holandés, quien ha defendido la calidad, trabajo y talento de otros futbolistas como Ansu Fati, Balde o Pedri, se ha mostrado firme y decidido en su personal apuesta por los jóvenes: "No tengo ningún miedo sobre que los jóvenes salgan de inicio, pero seis en este momento no es bueno. Pero participan y tienen sus minutos y partidos. Es difícil decir cuándo tendrán más encuentros. Hay que trabajar con ellos. Si se trata de un futbolista como Pedri no le puedes parar de ser titular", explicaba Ronald.

Riqui Puig ha sido convocado en los tres partidos de LaLiga que ha disputado el Barça en el arranque liguero, pero no ha contado ni con un solo minuto. Tampoco jugó en la Champions League contra el Bayern, aunque estuvo calentando en la banda. El curso pasado, entre todas las competiciones, sumó 593 minutos. El club, con el OK de Koeman, le ofreció la posibilidad de irse cedido, que la rechazó al igual que hizo en todos los mercados en los que se lo han planteado.