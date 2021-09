El juez da cinco días a la UEFA para que anule las sanciones a los fundadores de la Superliga

Nuevo episodio del culebrón de la Superliga. El juez que lleva el caso, Manuel Ruiz de Lara, concede cinco días al presidente de UEFA, Aleksander Ceferin para que se anulen todas las sanciones contra los clubes fundadores de la Superliga. El máximo organismo del fútbol europeo debe hacerlo oficial en su página web y además avisa a Ceferín, señalando que podría llegar a ser procesado por un delito de desobediencia:

"No ha resultado acreditado que UEFA haya dado cumplimento a las medidas cautelares acordadas. La UEFA se sitúa al margen del Estado de Derecho, en abierta promoción de prácticas que comprometen el principio de libre competencia".

Según el auto del juez español, la UEFA no tiene más remedio que cumplir con lo acordado si no quiere ser imputada: "Para dar cumplimiento a las medidas cautelares adoptadas no basta con un mero anuncio de suspensión sino que debe procederse a la anulación del mismo. El mantenimiento de los procedimientos disciplinarios, aún en situación de suspensión provisional, despliega por sí mismo los efectos de las prácticas anticompetitivas que el auto de medidas cautelares adoptadas inaudita parte pretende atajar".