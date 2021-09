La afición del Atlético pregunta... sobre el 0-0 ante el Athletic

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Atlético de Madrid-Athletic de Liga (0-0)

Pregunta de @PBarbajosa

El Atleti parece que necesita algún defensa más para compensar la plantilla . Se podría fichar un agente libre tipo Aurier? O ya no se pueden inscribir nuevos jugadores? — Pablo Barbajosa (@PBarbajosa) September 18, 2021

Respuesta: La verdad es que llevan varios años con el lado zurdo descompensado. Por eso Saúl hacía de comodín ahí. Incluso podemos hablar de la necesidad de un quinto central al jugar con tres. Estoy de acuerdo en que se necesitaría algún refuerzo más, sobre todo si Vrsaljko sigue sin contar demasiado en el lateral derecho. De momento no se podrá hacer hasta el mercado invernal.

Pregunta de @_danuss_:

Hace tiempo, y no solo con el ATLETI, que los árbitros anteponen su ego/persona por encima del físico y la salud de los futbolistas...entradas -muy- duras quedan en advertencia, sancionan la reiteración a partir de X faltas, pero si es a ellos, cartulina a la 1ª ¿Lo percibes así? — d. (@_danuss_) September 19, 2021

R: Mi sensación es que están en un nivel bajísimo y que además, para no perder el control de los partidos, cortan el ritmo de los mismos. Se autoprotegen. Hay poco fútbol y muchas faltitas que se pitan por miedo a que se pierda el control de la situación. El ego que tienen, sobre todo algunos, es descomunal y no asumen que tienen un nivel bastante bajo. De hecho tras varios errores graves de uso de VAR y de campo, Velasco Carballo sigue diciendo que son la mejor generación de la historia.

Pregunta de @Victor_Pau07:

Que te parece el arbitraje que tiene Gil Manzano siempre con el @Atleti ? — Víctor Cáceres Gómez (@Victor_Pau07) September 18, 2021

R: No creo en conspiraciones en contra o a favor de ningún equipo, pero sí estoy convencido de que, como personas humanas que son, los colegiados tienen diferentes sensaciones o sentimientos respecto a los equipos. Por supuesto creo en que buscan la mayor objetividad posible, pero este mundo es subjetivo y Gil Manzano, por su actitud y por lo que se ve en cada partido del Atlético, tiene sensaciones muy negativas con el equipo rojiblanco. Los hechos lo dicen. Su actitud lo evidencia.

Pregunta de @reverendo751:

Porque esta mania de no tirar desde lejos? Llorente dispara y palo-casi gol. Entrar regateando hasta la cruceta hoy dia es muy dificil. — #reverendo75 (@reverendo751) September 18, 2021

R: Cuando los equipos rivales se cierran atrás y plantean un partido a la contra, el que tiene la posesión sabe que un error le puede costar una transición fatal. Solo hay que ver las que tuvo el Athletic a la contra. Por eso, cuando bordean el área se tiende a buscar un pase mejor que resuelva la situación a un disparo que, rebotado, genere peligro. Aún así, creo que el Atlético tiene jugadores que pueden ser más contundentes. Correa el otro día tuvo dos jugadas a las que le sobró el último regate. Griezmann y Carrasco le pegan bien. Suárez igual. El Atlético debe ser contundente, pero cuando los goles no llegan con facilidad todo es más difícil. Se piensa demasiado.

Pregunta de @Elultimopaga:

Visto el arbitraje de hoy, ¿No hay nadie en el club que le pueda preparar al cholo unas respuestas duras pero bien hiladas por las que no le puedan sancionar ante ultrajes como el de hoy? Se quejan todos los demás (Julen,koeman,pelegrini...)con menos motivos y yo no veo sanciones — Guille (@Elultimopaga) September 18, 2021

R: Me pongo en el papel de cualquier aficionado al fútbol y no me gustaría tener a un entrenador en mi equipo al que le tengan que dictar las respuestas que debe decir. Sería de una falta de personalidad grave. El Cholo dejó un recado el otro día defendiendo a Joao y hablando de que esa segunda amarilla quizá no la hubiese visto otro jugador en otro equipo.

Pregunta de @josea_bello:

No sería mejor, sobre todo en los partidos de casa, jugar sólo con dos centrales y reforzar el centro del campo para dominar más los partidos? — #DelAtletiSoy (@josea_bello) September 18, 2021

R: Es una opción, por supuesto, pero sinceramente y aunque me repita, no creo que el Atlético no esté ganando o marcando goles por el sistema que usa. Falta contundencia, pero no creo que sea por tener dos o tres centrales. Ante el Athletic dominó la pelota, sin embargo, no llegó bien al área. De Paul gobernó la medular y el equipo de Marcelino apenas tuvo opciones hasta el correcalles del final. Contra el Oporto faltó intensidad y velocidad en los metros finales, pero no control. Sigo pensando que falta que la tapa del bote haga ‘cloc’ y empiecen a caer los goles.

Pregunta de @guim7ndes:

¿Crees que el Atleti está teniendo un buen comienzo de temporada? De la impresión de que el equipo no se entiende bien entre sí y el campo. — 𝐌𝟕𝐍𝐃𝐄𝐒 (@guim7ndes) September 18, 2021

R: De momento está decepcionando, no haciendo una mala temporada. De 15 puntos tiene 11 y está a dos de un Real Madrid que sí está marcando goles, casi sin querer a veces. El Atlético, estando bloqueado, está a dos puntos. Estando mal, no ha perdido ningún partido. Por lo tanto creo que es cuestión de encontrar un par de resultados que empujen el barco con viento a favor. Falta por ver la mejor versión de Suárez, Llorente, Koke, Correa, Griezmann, Savic, Giménez... Sin ella son segundos y a dos puntos. Paciencia.

Pregunta de @boyalaplaya:

Pq la histora con gil manzano se repite tanto? — Aneurisra (@boyalaplaya) September 18, 2021

R: Lo he dicho anteriormente. Los colegiados son profesionales, pero como cualquier ser humano tienen sentimientos y sensaciones. Gil Manzano, de forma evidente, no tiene un cariño especial por el Atlético. Ojo, no lo debe tener, pero tampoco es normal la actitud que tiene siempre que pisa territorio rojiblanco o ve la camiseta del Atlético. Son humanos, que a nadie se le olvide. Y los humanos, por muy objetivos que queramos ser, solemos ser subjetivos.

Pregunta de @giso19721:

Hola David, tú crees verdaderamente que es un problema de físico?? Yo creo que la lesión de Lemar y Koke a la vez nos ha hecho daño. — giso1972 (@giso19721) September 18, 2021

R: Sólo físico no, pero sí creo que el hecho de no haber tenido pretemporada está pasando factura. Los mejores jugadores del equipo, castigados por la temporada pasada y el verano de selecciones, no están bien físicamente. Koke y Llorente son dos buenos ejemplos. Son máquinas con 4 pulmones y ahora parece que llegan un segundo tarde a algunos balones. Se está viendo a nivel de jugadores tocados. Lemar y Koke, fuera ante el Athletic. Kondogbia con molestias. Están calentando motores y cuando no estás bien físicamente las cosas cuestan más.

Pregunta de @Todomotornet:

Alguien nos va a defender de una p vez o vamos a tener que seguir aguantando esto toda la vida? Al madrid cuando le pasa algo tienen a toda la prensa defendiéndoles. Que tenemos nosotros? Nos mean y dicen que llueve — Javi (@Todomotornet) September 18, 2021

R: Siempre he dicho que hay dos maneras de hacer las cosas: una en rueda de prensa yendo de cara y con comunicados directos y otra con globos sonda. Incluso creo que a veces ciertos clubes ni siquiera necesitan apuntar con el dedo para que se vaya en esa dirección. Hay comunicados oficiales y campañas extraoficiales. Ir de cara o ir por detrás. El Atlético debe pelear por lo suyo, pero sin llegar a crear conspiraciones extrañas como el villarato, el uefarato o la delirante conspiración de la pausa de hidratación.

Pregunta de @sportura1:

Las jugadas a balón parado del Atleti — Fuencarralero (@sportura1) September 19, 2021

R: Totalmente de acuerdo. Mal endémico. Apenas se genera peligro ofensivo a balón parado. Jugadores como Savic, Hermoso o Giménez deben aportar más goles en cada temporada como en su día hacían Godín, Miranda... Ojo, no creo que sea su culpa. Es algo global y que debe nacer también desde el banquillo. El Atlético, no solo no marca goles, es que tampoco consigue rematar en los saques de esquina. Es un ‘pero’ enorme a la gestión estratégica del equipo. Y me consta que no es por falta de trabajo porque están ocupados en solucionarlo. Eso sí, necesitan solucionarlo ya.

Pregunta de @currator:

A día de hoy, ¿se pueden recusar árbitros? ¿Por que hay tanto miedo hoy en día en quejarse de los árbitros, con toda la razón del mundo? Hemos pasado de oír perrerías de ellos, a dar por bueno lo que nos hagan. — Curro👩🏻‍🦱🐶🐶🇪🇸 (@currator) September 18, 2021

R: Son intocables. No se puede hablar con ellos en el campo porque se ponen como el sargento de hierro y fuera tampoco porque te sancionan. Ellos mismos se han creado un halo que no les beneficia. Su trabajo es muy complicado, lo sabemos. Soportan la presión de tomar decisiones importantes, lo sabemos. Pero están en la élite. Si no saben aguantar esa presión no es culpa del aficionado o del equipo en cuestión. Ahora mismo no se puede decir nada de ellos.

Pregunta de @jeslopezser:

Por qué @GilManzanoESP nos fastidió el año pasado contra el Sevilla, y hoy otra vez? Por qué es tan anti Atlético!? — John Murdock (@jeslopezser) September 18, 2021

R: Vuelvo a repetir que no creo en manos negras o blancas. No creo en conspiraciones. Pero sí creo que los colegiados son personas y tienen, aunque intenten ser objetivos, filias y fobias. La objetividad es casi imposible de encontrar y ellos no son dioses ajenos a este hecho. Gil Manzano cuando arbitra al Atlético... Son datos.

Pregunta de @ResistenciaAtl:

¿Esperabas esta versión tan pobre de Griezmann en su vuelta? Pensaba que vendría a comerse el césped y está completamente perdido — Resistencia Atlética (@ResistenciaAtl) September 18, 2021

R: No esperaba una versión tan bloqueada del equipo en general. Mi sensación es global más que individual. Si me dices que todos están bien y Griezmann no encaja... pero es que ninguno está bien del todo. En un equipo con el viento a favor en cuanto a goles y contundencia es más fácil brillar. Ahora están todos por debajo del nivel que pueden dar. Paciencia.

Pregunta de @Elultimopaga:

Joao lleva más amarillas que muchos defensas leñeros, siendo delantero y recibiendo faltas y agarrones permanentemente. No es de extrañar que con este rebaño de árbitros inútiles, los grandes jugadores se vayan a otras ligas donde protegen el espectáculo,¿no te parece? — Guille (@Elultimopaga) September 18, 2021

R: Vaya por delante que sigo pensando que Joao debió estar más listo con el gesto que hizo. Ese gesto no se puede hacer y si te expulsan por hacer eso en la cara del árbitro, aunque este te haya desesperado, tienes que tragar barro porque te lo mereces. Dicho esto, lo que tú comentas es una evidencia más de que los árbitros priorizan el control del partido por encima del espectáculo. Si los delanteros o regateadores se llevan más amarillas que los defensas es por algo. Paran los partidos y rompen el ritmo para no perder el control de los mismos. No solo hay una crisis de estilo en la liga española sino de ritmo.

Pregunta de @Edgar_delPuerto:

Mi pregunta es "¿por qué Gil Manzano se deja dar manotazos por los jugadores del Madrid y es tan "valiente" con Joao Felix"? pic.twitter.com/QP5LWttUZJ — Edgar Del Puerto (@Edgar_delPuerto) September 18, 2021

R: Porque es un colegiado que en ciertas situaciones se crece y en otras no y no es lo mismo que Casemiro te encare a que lo haga Joao Félix. Repito, no creo en las conspiraciones, pero sí en las fobias y filias de los seres humanos. Los árbitros, como los periodistas o los aficionados, son personas, no robots. El miedo y la presión son diferentes según la personalidad que tengas y Gil Manzano a veces es autoritario y en otras más dialogante. El problema es que tiende a repetir un estilo u otro siempre con los mismos equipos.