La afición del Atlético pregunta... sobre el 1-2 ante el Getafe

Hoy toca el Getafe-Atlético de Madrid (1-2)

Pregunta de @guim7ndes:

Ganó el Atleti, pero ante el Getafe, que no está haciendo un buen campeonato, ¿qué crees que le faltaba al equipo de Simeone para ganar más fácilmente? Sin toda esa presión — 𝐌𝟕𝐍𝐃𝐄𝐒 (@guim7ndes) September 21, 2021

Respuesta: Cada victoria es importante y da igual cómo sume el Atlético si suma de tres en tres, sin embargo, o aprenden de sus errores, que están siendo muchos, o habrá problemas reales. No pueden salir al campo especulando con el marcador. No pueden tirar la primera parte constantemente. Creo que deben ser más intensos al inicio y ,a través de lograr comodidad en los resultados y goles en esas primeras partes que no se están marcando, el equipo irá a mejor. Con victorias tranquilas llegará, nunca mejor dicho, la tranquilidad para sacar partidos con más facilidad.

Pregunta de @giso19721:

Hola David, cuando estén todos a tope quienes crees que serán los que jueguen en el centro del campo?? Muchas gracias — giso1972 (@giso19721) September 21, 2021

R: Este año no veo un centro del campo fijo. De hecho no debe haber un centro del campo fijo. Con un equipo así hay que saber mover las piezas y que todas tengan importancia. A mí un medio con Koke, Lemar y Llorente me gusta mucho, pero para algún que otro partido Kondogbia o De Paul deben estar ahí acompañando al capitán. Repito, no debe haber un centro del campo fijo. Sí más minutos para los que mejor lo estén haciendo, pero no cerrarse a algo fijo.

Pregunta de @apalomar64:

No sé qué está pasando últimamente con la defensa. Fallos increíbles en todos los partidos que no cuestan goles por casualidad. No es demasiado riesgo jugar con defensa de 3 ???

Un saludo. — @gus (@apalomar64) September 21, 2021

R: Pero ayer no se jugó con defensa de 3 y llegó un gol en contra. Ayer en Getafe eran dos centrales hasta que salió Mario Hermoso. Sigo diciendo que no es cuestión de sistema sino de falta de tranquilidad. Los goles no llegan nunca en la primera parte y la ansiedad se nota ofensiva y defensivamente.

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

Yo preguntaría si este Atleti aburre a las ovejas — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) September 21, 2021

R: Por momentos lo hace, sin duda. Ellos mismos lo saben. Pero hay una leyenda urbana, basada en ver solo dos o tres partidos del Atlético al año, que hace pensar que nunca juegan al fútbol. El Atlético juega y mucho al fútbol. Ha dado grandes minutos de asociación con Lemar, Koke, Suárez, Llorente... Golazos en muchos partidos. Pero sí, ahora mismo eso no pasa y por momentos aburre.

Pregunta de @_danuss_:

Después de la que se lió con la jugada de la expulsión de João Félix, ¿cómo podemos entender/interpretar la amarilla a Cunha, y nada para el empujón del defensor del Getafe delante del linier, visto/valorado por el árbitro? ¿Doble rasero? ¿Dos reglamentos distintos? — d. (@_danuss_) September 21, 2021

R: La cantidad de amarillas que se está llevando el Atlético no es normal. Y la mayor parte de ellas son porque los colegiados, incapaces de controlar los partidos, marcan territorio a través de eso. Un buen árbitro dialoga y lleva bien un partido, no acribilla a amarillas por nada. El doble rasero, de momento, no es favorable al Atlético.

Pregunta de @_danuss_:

¿Has visto cerca la expulsión de Giménez al protestar la falta de MATA a OBLAK? ¿Crees que el árbitro se ha "cortado" de sacarle otra amarilla por algún motivo? Opción 1, no se ha atrevido (viendo de donde venimos) Opción 2, ha hecho un esfuerzo por entender situación y contexto — d. (@_danuss_) September 21, 2021

R: Muy bien visto. Giménez se ha equivocado y casi le cuesta la expulsión. Si ya de por sí los árbitros viven con una excitación de más, no deben darles más motivos. También es cierto que las revoluciones van a 1000 en un terreno de juego y es complicado ponerse en un lugar donde nunca hemos estado o estaremos. Cuando Giménez ha tenido ese duelo con línea y árbitro sí he pensado desde el campo que le podían expulsar y creo que el colegiado ha hecho un esfuerzo para entender lo que pasaba.

Pregunta de @Victor_Pau07:

¿No crees que ante la falta de Koke y Lemar, De Paul tendría que ser indiscutible en este equipo? Es el único que tiene criterio con el balón — Víctor Cáceres Gómez (@Victor_Pau07) September 21, 2021

R: Para mí, ayer debió jugar antes De Paul que Héctor Herrera. Ojo, lo digo sin conocer, lógicamente, todos los datos que manejan desde el cuerpo técnico. Si físicamente De Paul estaba más desgastado por el duelo ante el Athletic es normal que Herrera entrase. Para mí, si Koke no está, debe estar De Paul y a veces, depende del partido, deben estar los dos juntos. Lemar, por su parte, es fundamental porque en conducción rompe líneas sin perder el balón. Correa te puede romper una línea, pero no tiene esa conducción tan consistente y hay más riesgo de perder el balón. Ojo, eso hace que el argentino sea tan peligroso, que es imprevisible y a veces va a más velocidad que ningún otro.

Pregunta de @pirri2k:

Hola David: ¿Tiene el Atlético Lemardependencia actualmente? La fluidez del juego ofensivo es completamente distinta con él que sin él. Gracias. — Pirri2k (@pirri2k) September 22, 2021

R: Ha ganado sin Lemar y pueda ganar sin Lemar, pero es cierto que dentro del estilo del Atlético, a veces muy directo o menos elaborado, se necesita un jugador que con sus movimientos rompa líneas con la seguridad de que pueda seguir con el balón. Por dentro es el jugador que más daño hace por eso, porque sus diagonales son mucho más controladas técnicamente que con otros futbolistas. Carrasco lo hace también aunque el belga es más atacante y no tan eje del juego. Lemar es fundamental en este Atlético. Griezmann en su día hacía esas diagonales con control que le abrían opción de disparo o de pase. Creo que Antoine también podría hacer una función parecida ahora aunque tenga menos velocidad que antes.

Pregunta de @jamberserker:

Hola David. ¿Qué razón crees que lleva a Simeone a poner a Lodi cuando es evidente que no da el nivel y no aporta nada especial que podría aportar cualquier canterano? y ¿Porque De Paul no fue titular? Gracias. — 🇪🇦 Juanan 🇳🇴 (@jamberserker) September 22, 2021

R: De Paul jugó ante Oporto y Athletic y quizá ese desgaste fue lo que provocó que jugase Herrera. Eso o una decisión técnica para que el mexicano sea también uno más con ritmo de competición. En cuanto a lo de Lodi, no creo que haya actualmente canteranos con la capacidad de desborde de Lodi. Sé que no está haciendo grandes partidos, pero su participación vs Osasuna el año pasado es una demostración de lo que puede hacer. Es un gran jugador, muy joven y tiene mucha capacidad de mejora. No matemos jugadores antes de tiempo porque luego te resucitan como Lemar y puede que ya no los tengas a tu cargo.

Pregunta de @Cholo2480:

Hola David. ¿No crees que el nivel defensivo de este año está siendo bastante flojo? Se están cometiendo muchos errores y eso en los equipos de Simeone se termina pagando con pérdida de puntos. — Elliot Finch (@Cholo2480) September 22, 2021

R: Lo está siendo también por los nervios y la ansiedad de que los partidos no se cierran con comodidad. Casi no se marcan goles en la primera parte y eso hace que siempre haya incertidumbre en el resultado. Piensa que los defensas, cuando hay prisa, tienen en la cabeza, antes de controlar incluso el balón, que deben darlo cuanto antes para no perder tiempo y seguir atacando. Sin pausa favorable en el marcador no la hay en defensa.