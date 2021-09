Ronald Koeman en rueda de prensa. | Twitter

Ronald Koeman ha acudido a la sala de prensa este miércoles al mediodía pero no ha admitido preguntas para valorar el partido contra el Cádiz, que el FC Barcelona disputa este jueves y que corresponde a la sexta jornada de LaLiga. Se ha limitado a leer un comunicado y no ha dado la rueda de prensa.

El técnico holandés, que lleva semanas viviendo momentos de tensión y con cruce de declaraciones con Laporta y la junta directiva, se juega el puesto en el cruce contra el conjunto andaluz. La derrota contra el Bayern y el empate agónico contra el Granada le han dejado en una situación delicada.

El comunicado que ha leído decía lo siguiente:

"El club está conmigo en una situación de reconstrucción. La situación económica está ligada a lo deportivo. Nosotros como plantilla tenemos que reconstruir el equipo sin hacer grandes inversiones y eso necesita tiempo. Los talentos pueden ser estrellas mundiales en un par de años. Los jóvenes tendrán oportunidades, como las tuvieron Xavi e Iniesta, pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto de ránking en la lista sería un éxito. En la Champions League no se pueden esperar milagros. La derrota contra el Bayern debe tomarse desde esa perspectiva. El equipo debe ser respaldado, en palabras y hechos. Sé que la Prensa reconoce este proceso, no es la primera vez en la historia que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos decisivos. Nosotros estamos muy muy contentos con el apoyo de los aficionados, como el día del Granada. Visca el Barça".

Este escrito ha sido una decisión exclusiva del entrenador, visiblemente amargo con la situación actual, las filtraciones sobre su futuro y los ultimatum. Este acto inesperado por parte del holandés también ha sorprendido a la Junta Directiva del club, cuyas expectativas en Koeman son demasiado ambiciosas.

Para más inri, Enric Masip, portavoz de Joan Laporta, pasó este martes por Esport3 de TV3 y analizó el delicado momento que atraviesa el equipo. A pesar de asegurar que Ronald Koeman tiene crédito como entrenador culé, no garantizó su continuidad: "No digo ni que sí ni que no". "Tiene crédito porque es el entrenador del Barcelona. Si el entrenador está en su sitio es porque se entiende que tiene la confianza para que continúe. Cuando ves que las cosas no funcionan es normal dudar", aclaro Enric.