El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal de este sábado en el Santiago Bernabéu. El club blanco, actual líder de LaLiga, tendrá que imponerse ante un rival complicado si quiere mantener la buena racha de resultados y las buenas sensaciones de sus últimos encuentros.

El técnico italiano también se ha pronunciado sobre la mala racha del Barça y la situación de Marco Asensio, que pese a su gran partido ante el Mallorca, podría volver al banquillo: "Das descanso a un jugador, el sustituto lo hace muy bien y después tienes que dejar en el banquillo al jugador que lo ha hecho bien".

Alaba en el centro de la zaga

"La posición de la línea de la defensa se posiciona teniendo en cuenta la línea de presión del equipo. En esto Alaba es muy hábil, pero si no hay presión sobre el balón es difícil tener la línea alta. Si no hay presión tenemos que defender con bloque bajo. Nos gustaría tener la línea en el centro del campo pero no siempre es posible".

Sensación después del 6-1 al Mallorca

"Te vas a casa satisfecho pero teniendo en cuenta que hemos tenido ventaja porque hemos marcado muy pronto, el resultado es muy gordo, el partido hasta el 4-1 estaba competido. Lo hemos hecho bien, comparando con el partido con el Valencia pero tienes que enfocarte rápidamente en lo que tienes que mejorar".

Fútbol moderno

"La evolución ha sido más que el aspecto táctico o técnico, porque los jugadores buenos estaban hace diez años es el aspecto físico, mucho más alta, sobre el aspecto táctico no hay muchas grandes novedades. Hay equipos que intentan jugar más con el balón, en este momento casi todos los equipos intentan jugar más vertical, ganar el partido y hacer contras...".

Nota actual de la plantilla

"Poner nota ahora significa poco. Tendremos momentos difíciles, tenemos que estar preparados".

Rotación en la portería:

"El portero es una posición distinta, pero la idea es que tenemos detrás de Courtois a un joven que es muy muy fuerte y tiene mucha calidad y la idea es darle minutos. Lunin merece jugar y próximamente va a jugar".

El Barça a siete puntos

"Miro los partidos, me gusta el fútbol, no estoy contento si un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación y me enfoco en mi equipo, me gusta el fútbol y todos los partidos y nada más. No estoy contento si a un equipo no le salen bien las cosas, el Barcelona o cualquier otro".

Marco Asensio

"Marco era importante antes del partido, aunque no hubiera jugado y en el partido lo ha hecho muy bien, ha mostrado su calidad, la posibilidad e jugar en una posición distinta y para nosotros es un jugador de la plantilla muy muy importante".

Había falta de gol

"Los jugadores lo están haciendo bien. Tengo que ser honesto, nos hemos focalizado mucho en el aspecto defensivo porque es el que más mejoría necesitaba, en el aspecto ofensivo hemos intentado posicionar a los jugadores con el balón, pero se determina mucho por la calidad y la creatividad que los delanteros tienen y la plantilla está llena de esto".

Benzema y el balón de oro

"Por lo que está haciendo tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganarlo. Dicho esto, Karim tiene tiempo para ganarlo, no creo que sea su última temporada, es como el vino, cuanto más viejo mejor es".

Estado de Hazard

"Hazard se ha entrenado bien, ha recuperado bien, pero aunque esté al 100% no le puedo garantizar que juegue todos los partidos, a nadie de esta plantilla. Para preservar de una posible lesión doy descanso, lo importante es que parece que Hazard está bien".

Rotaciones

"Es un tema que tengo que gestionar bien, das descanso a un jugador, el sustituto lo hace muy bien y después tienes que dejar en el banquillo al jugador que lo ha hecho bien. Al final es siempre meter un equipo que pueda ganar el partido teniendo en cuenta estas consideraciones, esto tengo que hacerlo, los jugadores que no han jugado tienen más posibilidad de jugar el próximo partido porque esta más frescos".