Según desvela el diario italiano Il Corriere, Gianluigi Donnarumma está disgustado con Pochettino y con el PSG. El portero italiano se ha visto relegado a la suplencia, a pesar de que su llegada este verano a París se presumía para ocupar su sitio en el once. De hecho, su representante Mino Raiola, aseguró que no habría competencia alguna con Keylor Navas: "Con Navas no hay pelea, jugará Gigio".

Sin embargo, este inicio de temporada ha demostrado que Raiola no está del todo acertado, ya que ha sido el costarricense el que está siendo un fijo bajo los palos. De un total de nueve partidos, el internacional italiano solo ha jugado dos en la competición liguera: ante el Clermont Foot y seguidamente ante el Olympique de Lyon.

Por eso, Mino Raiola ya estaría barajando otros escenarios para su representado, como una posible llegada a la Juventus el próximo verano si la situación no cambia. Keylor Navas está a un gran nivel provocando que Pochettino deje a ‘Donna’ en un segundo plano a la hora de decidirse en la portería:"La decisión, a la hora de elegir, depende de las características. Los dos porteros tienen un rendimiento excepcional, incluso en los entrenamientos diarios. Es una elección muy difícil".

Además, el mencionado diario, desvela que el Navas es apoyado por el clan sudamericano del vestuario. Formado por Di María, Paredes, Marquinhos, Neymar, y ahora Messi, un grupo muy unido que aboga por su titularidad. Si bien es cierto que Gigio esperaba tener competencia, no imaginaba la situación actual, y menos después de proclamarse campeón de la Eurocopa hace unos meses.

Sin embargo, el italiano apunta a la titularidad para el partido de este sábado ante el Montpellier. En el entrenamiento de la mañana del viernes han saltado Donnarumma, Rico, Letellier y Franchi, pero no ha saltado al césped Keylor Navas. Pochettino podrá darle su tercer partido al ex del AC Milán.