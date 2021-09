El entrenador y ex futbolista del Real Madrid, José María Gutiérrez 'Guti' dijo este viernes que el club blanco "no valoró mucho" al argentino Santiago Solari como entrenador en los cinco meses que estuvo a lo mandos del equipo, el cual no venía en buena dinámica pero a sus órdenes, el Madrid quedó fuera de ganar cualquier competición.

"Como entrenador lo he visto crecer en Real Madrid, en el que coincidimos en la cantera. Es un hombre que trabaja bien, no se le valoró mucho y en la Liga mexicana lo hace bien, seguro que los resultados lo valorarán", señaló el ex jugador del equipo blanco. Solari, ahora entrenador del América, va primero en la clasificación de la liga mexicana.

Guti, como embajador de LaLiga protagonizó el anuncio de un nuevo patrocinador en México, y afirmó que el América, podría competir en el campeonato español: "El América podría jugar en LaLiga española y hacer las cosas bien. Apuesto a Solari y creo que su trabajo va a hacer que ese equipo crezca y esté en lo más alto".

También tocó la actualidad de los dos equipos más importantes de la competición española. Del Real Madrid destacó que ha superado las expectativas en las seis primeras jornadas: "El Real Madrid está jugando bien al fútbol, haciendo muchos goles, encajando pocos y han salido grandes jugadores jóvenes que le dan otro nivel al equipo como Vinicius, Rodrygo, Valderde, Camavinga, aportan una calidad diferente y es importante porque necesitamos que este año un título".

Sobre el FC Barcelona, opinó que le ha costado adaptarse a la etapa sin Lionel Messi: "Como institución no le va bien a nivel financiero y a nivel deportivo, creo que están en una transición complicada, difícil. Han perdido jugadores importantes y han traído jugadores que no están en el nivel que ellos piensan, pero si consigue llegar a un nivel óptimo estará peleando por el campeonato de Liga".