Camavinga se rinde a Benzema: "Es un líder"

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, elogia a su compatriota Karim Benzema, al que señala como "líder" del conjunto blanco y el que "lleva a todo el grupo". "Benzema es un líder. Hablamos mucho y yo no lo sabía, pero es una persona muy divertida. Lleva a todo el grupo", manifestó en una entrevista a Téléfoot.

Camavinga, último fichaje de la temporada del Real Madrid, ha ganado peso en la plantilla pese a tener tan solo 18 años. Ya ha sido titular con Carlo Ancelotti y ha participado, marcando un gol y una asistencia, en los cuatro partidos disputados desde su llegada a la disciplina madridista.

"En cuanto supe que el Real Madrid me estaba siguiendo y estaba dispuesto a hacer una oferta, no lo dudé ni un segundo. Podría haberme quedado en el Rennes, es el equipo de mi corazón para siempre y sigo viendo todos sus partidos, pero son cosas con las que no puedes dudar. Pronto volveré al estadio para ver a mis compañeros", reflexiona.

Impresionado por la "enorme calidad técnica" que ha encontrado en el Real Madrid, Camavinga destaca la "intensidad de los entrenamientos" como principal cambio respecto al fútbol francés. "Cuando acabé el primer día estaba cansado. Me he ido acostumbrando. Lo más duro está siendo el idioma porque me gusta mucho reírme con los demás y gastar bromas pero aún no controlo bien el español".

El joven centrocampista francés se ha marcado el reto de jugar el Mundial de Qatar 2022 con la absoluta de su país. "Estoy en el mejor club del mundo, me ayudará a intentar llegar a la selección francesa para jugar el Mundial de 2022. Es un objetivo", sentenciaba.