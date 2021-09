Nicolas Anelka, exfutbolista de Arsenal, Real Madrid y PSG, ha dejado claro en Le Parisien quién debe mandar en el equipo entrenado por Mauricio Pochettino, ya que las luchas de poder y ego en el vestuario son latentes después de que Kylian Mbappé fuera cazado por la televisión francesa hablando mal de Neymar tras ser sustituido.

"Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo", ha afirmado sorprendentemente el ex jugador, de 42 años.

También hizo referencia al debate por la titularidad en la portería entre Keylor Navas y Donnarumma. "El PSG lo fichó porque estaba libre, pero el discurso debe ser claro con Donnarumma. 'Vienes pero Navas es el titular este año. Estás aquí para el futuro'. Espero que haya quedado claro porque de lo contrario no será una competición sana, no puedes tratar a los metas como jardineros, tiene que haber un número uno", señaló.

Sobre la concepción global del PSG, Anelka alabó lo logrado: "Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas".

El francés finalizó hablando con Leo y valoró el cambio de Pochettino en el primer partido de en casa y comprende al exfutbolista del Barça: "No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi".