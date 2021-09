Cristiano Ronaldo, en su vuelta al Manchester United, trajo bajo el brazo algunas exigencias, no sólo en términos económicos o deportivos, también se añadieron condiciones relacionadas con su la alimentación, un punto que no ha sentado muy bien a sus compañeros de vestuario, según informa el diario inglés The Sun.

Y es que, al parecer, el portugués ha impuesto el menú al cocinero del Manchester United, y algunos de sus platos no han gustado al resto del equipo. De hecho, el medio británico añade más detalles y desvela algunos de estos platos. Uno de ellos es el ‘bacalhu’, un plato portugués cuya traducción es bacalao al que además se le añade huevo; y también el pulpo.

"A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta, pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus cosas y los cocineros tratan de ayudarle", señala una fuente del club a The Sun.

Hace un par de semanas, cuando Cristiano hizo su segundo debut con el Manchester United, el tercer portero del equipo, Lee Grant, habló de algunos de los cambios alimenticios que el luso pretende inculcar en sus compañeros, como suprimir el postre de los viernes por la noche: "Estuvimos echando un vistazo a lo que tenía y, obviamente, es el plato más limpio y saludable que puedas imaginar".