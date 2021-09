La afición del Atlético pregunta... sobre el 1-0 ante el Alavés

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Alavés-Atlético de Madrid (1-0)

Pregunta de @alex_martinn_10:

Tras repetir mil veces la falta de intensidad, ¿por qué siguen tirando primeras partes? — Álex Martín (@alex_martinn_10) September 25, 2021

Respuesta: Es algo que solo ellos pueden responder. No es normal ni es algo nuevo. Les ha pasado en temporadas en las que estaban peleando por la Liga y en otras en las que están más alejados de la lucha por lo títulos, pero es un mal endémico. El físico o la falta de pretemporada no te pueden afectar en el minuto 2. Tampoco la táctica en goles como el que recibieron en Vitoria. Es cuestión de concentración. De hechos y no palabras. El tanto de Laguardia depende poco de un 5-3-2 o de un 4-4-2. Y si empiezas mal luego las prisas son todavía mayores ante equipos bien cerrados atrás.

Pregunta de @Elultimopaga:

¿Cómo es posible que los 7 primeros balones parados ni rocemos el remate, y los 5 primeros en contra nos rematen? ¿No se entrena? — Guille (@Elultimopaga) September 25, 2021

R: Se entrena, pero visto lo visto no lo suficiente o no de manera acertada. El equipo no puede aceptar ser inoperante a balón parado porque eso en una Liga como la española, cerrada en muchos partidos, te puede y te debe dar puntos. Últimamente, hablamos de varios años, son más los puntos que se pierden a balón parado que los que se ganan.

Pregunta de @Victor_Pau07:

¿No crees que este año se debería haber fichado algún central con buena salida de balón, sabiendo que se iba a jugar con este sistema de 3 centrales? Es que Felipe y Savic son un regalo para el rival cuando hay que sacar el balón jugado. — Víctor Cáceres Gómez (@Victor_Pau07) September 25, 2021

R: De los 4 que hay, salvo Felipe que es de otro perfil, tres tienen buena salida de balón. El mejor Hermoso. Giménez, después. Y Savic ya demostró el año pasado que ha mejorado mucho. El problema de este año es que no se puede jugar con tranquilidad porque las faltas de concentración o de intensidad provocan que ante equipos como Getafe o Alavés nunca juegues con el marcador a favor. En cuanto a fichar otro central... la verdad es que tener 3 en el once y cuatro en la plantilla se antoja corto. Un quinto central como Nehuén parece necesario. El problema es tener a un quinto central al que le tienes que decir que en un año solo jugará minutos si varios centrales caen. Es difícil tener a un jugador joven esperando tanto tiempo sin jugar. Muchos no lo aceptan. Y tener a un veterano sin jugar para sacarle de repente puede hacer que esté sin capacidad competitiva cuando lo pongas a jugar. No es tan fácil controlar una plantilla con cinco centrales.

Pregunta de @go_nachito:

¿Por qué se empeña Cholo en defender los corners con los 11 en el área? Nos rematan igualmente y la segunda jugada tb es para el contrario, sin posibilidad de contraataque. — Nachito Go (@go_nachito) September 25, 2021

R: Es una forma como otra cualquiera de defender y no creo que ese sea el problema. Sobre todo porque la mayoría de goles en contra no son en segunda jugada sino en primer remate. El mejor ejemplo lo que pasó el sábado con Laguardia en un centro al área en el minuto 2. Al Atlético le falta mucha contundencia en las área y lleva tiempo así. Savic, Hermoso, Giménez, Felipe... Son jugadores que van bien a balón parado. Incluso Saúl, que estaba el año pasado. No pueden acabar el año aceptando unos números tan bajos a balón parado. El conformismo en los grandes debería estar prohibido.

Pregunta de @guim7ndes:

¿Sigues creyendo que el mal juego del Atleti se debe a la falta de pretemporada? — 𝐌𝟕𝐍𝐃𝐄𝐒 (@guim7ndes) September 25, 2021

R: En gran parte sigo pensando que la falta de pretemporada sumada a la falta de intensidad en la primera parte está mermando mucho al equipo. Goles como los que encajan en Vitoria o Getafe poco tienen que ver con el 4-4-2 o 5-3-2. De hecho en ambos partidos se jugó con sistemas diferentes y los tantos llegaron por errores propios. Falta intensidad y contundencia en las áreas. Eso sí, al principio del partido no puede haber cansancio y menos en el minuto 2 en Vitoria. No deben poner excusas sino dejarlas a un lado y reaccionar.

Pregunta de @Elultimopaga:

¿No merece la pena, visto el desempeño, que Griezman no juegue el 50% de los partidos y así devolverlo al Barcelona? Económicamente nos limita, deportivamente no aporta nada, y colectivamente quita minutos a correa, joao y cunha — Guille (@Elultimopaga) September 25, 2021

R: Lo siento, pero ¿cómo se puede decir algo así en el mes de septiembre? Si se hubiese tomado una decisión así con jugadores como Lemar, Koke o Correa, que pasaron momentos malos, ahora mismo no estarían en el equipo y la temporada pasada se hubiese ido al limbo. Me parece que si el Cholo hubiese actuado así con otros jugadores a los que Twitter sacrificó antes de tiempo, la Liga no estaría en el Metropolitano. Además, los clubes no funcionan como en un videojuego en el que dejas al jugador fuera y no pasa nada. No puedes tener a un jugador como Griezmann apartado o contabilizando minutos cuando a un buen nivel te puede dar mucho. En el fútbol se tiene que actuar con madurez, no vivir de impulsos emocionales. Todo suma en un vestuario. En tono de broma... no es Gran Hermano que te nomino y te vas si me caes mal.

Pregunta de @ResistenciaAtl:

¿Por qué juega Griezmann? — Resistencia Atlética (@ResistenciaAtl) September 25, 2021

R: Porque el entrenador que lleva liderando al club diez años lo estima oportuno. El mismo entrenador que mantuvo a Correa cuando le crucificaron en Twitter. El mismo que le dijo a Lemar que acabaría jugando. El mismo que puso a Luis Suárez en Getafe 90 minutos cuando le pidieron en Twitter que fuese suplente. El Cholo se ha ganado el derecho a no volverse locos en el mes de septiembre. A no vivir de impulsos tuiteros que, entendibles, no están en el día a día del club. Por suerte para el club, las decisiones no las tomamos tú o yo, las toma alguien que se ha ganado el derecho a creer en él. ¿Por qué jugó Correa tras fallar dos en Sevilla ante el Betis? Porque no se matan jugadores.

Pregunta de @CormaQconstruye:

Por qué juegan Savic y Felipe? — NacidoDeLaTierra (@CormaQconstruye) September 25, 2021

R: Porque han demostrado de sobra tener nivel para jugar en el Atlético de Madrid. Savic hizo un año pasado tremendo y Felipe, antes de la lesión que tuvo, era para muchos un central increíble. No se pueden tomar decisiones en los clubes que se basen en cara o cruz, blanco o negro. Si en los clubes se quitase a jugadores que tienen malos momentos tenías cada año 10 fichajes y 10 ventas. Si en los clubes se trabajase así, el Atlético habría echado a Correa, Lemar o incluso hasta a Koke.

Pregunta de @juanlu_vg:

Hay algún otro equipo profesional con un ratio tan pobre ofensivamente en cuanto a peligro a balón parado? — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 (@juanlu_vg) September 25, 2021

R: Hay pocos equipos grandes como el Atlético que tengan un ratio tan bajo. Solo hay que ver el rendimiento de equipos como el Real Madrid a balón parado. Ojo, el Barcelona ganaba mucho sin tener gran eficacia a balón parado, pero claro, lo compensaba con Messi, Neymar, Suárez... Todos los equipos grandes son fuertes en estrategia o tienen ataques demoledores que compensan. El Bayern tiene ambas cosas. El City falla en lo primero, pero tiene lo segundo. Chelsea, Liverpool, Milan, Juventus, Inter... El Atlético tiene que volver a ser el que fue con jugadores como Godín, Miranda o Raúl García. Para eso tiene a Hermoso, Giménez, Felipe, Savic... Jugadores fuertes y corpulentos con llegada a gol. Incluso Griezmann tiene buen remate. Deben mejorar rápidamente, no hablar sobre que hay que mejorar. Hechos.

Pregunta de @reverendo751:

Este equipo huele mal. Detalles como las faltas, corners, el jugarse rojas chillando al arbitro, fallos defensivos de patio colegio...es falta pretemporada? — #reverendo75 (@reverendo751) September 25, 2021

R: El equipo huele mal ahora. Igual que el año anterior tenía mala pinta después de empatar ante Huesca y Villarreal. En diciembre todo era perfume de campeón, luego en abril de acabar cediendo y en mayo levantaron la Liga. También lo pasó mal en Champions. El olfato en mayo. Es pronto para sentenciar, algo que se suele hacer mucho en Twitter. Críticas apocalípticas y no constructivas. Y sí, la falta de pretemporada se nota, pero deben superarlo. Para eso son campeones de Liga y un equipo grande con jugadores maduros que saben cómo funciona el fútbol en los momentos buenos y malos.

Pregunta de @Cholo2480:

Seguimos con fragilidad defensiva, el juego aéreo es inexistente, y sobre todo físicamente no podemos con las botas. En Europa con todo esto nos pasan por encima. ¿Crees que esto cambiará en breve? — Elliot Finch (@Cholo2480) September 25, 2021

R: A nivel físico sí. Siempre pasa. Al final se acaba equilibrando y tendrán el ritmo de competición adecuado. Lo importante será estar bien situado para pelear por todo cuando eso pase y no ceder tantos puntos. Octubre debe ser el mes de consolidación a nivel físico y demostrar una buena velocidad de crucero en noviembre y diciembre. ¿El balón parado? La tendencia dice que no cambian, pero tendrán que trabajar todavía más para hacerlo.

Pregunta de @Francis80547517:

Piensas que la condicion fisica del equipo es mala? o que el cholo tiene que modificar el libreto porque los rivales lo conocen de memoria? — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) September 25, 2021

R: Ahora mismo no es la adecuada. Se nota y mucho en jugadores como Koke, Llorente, Trippier, Suárez... Los que menos han descansado en verano, que son además los mejores del equipo, tienen ahora una velocidad mejor y eso les condiciona a ellos y al grupo. El transcurrir de los partidos les dará esa condición física necesaria.