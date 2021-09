El Real Madrid volvió a toparse el martes con una de las connotaciones de la palabra fútbol, el mejor equipo no gana siempre, y el que mejor juega, tampoco. Pero la derrota ante el Sheriff no ha significado una debacle, el equipo jugó bien pero sus balones no entraron y los de los moldavos sí.

Los blancos merecieron ganar el encuentro y en el Bernabéu el resultado se entiende como "accidente". Sin embargo, no ocultan que esta derrota es una de las más duras de la historia del Madrid en la Copa de Europa. Y aunque tiene arreglo porque quedan 4 partidos más, el resultado entra directamente en el historial de las noches negras del Madrid en competición europea.

El primer gol del Sheriff hizo temer lo peor a los aficionados madridistas, que no se quitan de encima una estadística que sorprende en el rey de Europa: los blancos no han remontado para ganar en los últimos 12 encuentros que empezó perdiendo en la Champions.

Real Madrid 2-3 Shakhtar (2020)

No hay que echar mucho para atrás en el tiempo para encontrar una dura y sorprendente derrota del Madrid en Europa. El año pasado, el Madrid empezó su participación en Europa cayendo en casa por 2-3 ante el Shakhtar. 0-3 se llegaron a poner los ucranianos contra el equipo de Zinedine Zidane, que también acabarían perdiendo el partido de vuelta. Tete, Varane (en propia puerta) y Solomon firmaron los goles visitantes en una noche negra para los dos centrales: Varane y Militao.

El partido no se jugó en el Bernabéu ya que estaba en obras, pero el Alfredo Di Stéfano sí fue testigo de la derrota. Se habló mucho del futuro de Zinedine Zidane tras la intranquila fase de grupos que realizaron, y todo para quedar primeros de grupo. Los blancos terminaron llegando a las semifinales pese al mal rato del comienzo de la competición.

Real Madrid 0-2 Odense (1994)

Una derrota bastante parecida a la del Sheriff fue la de la temporada 94/95 ante el Odense danés. Aquella eliminación fue en la Copa de la UEFA, no en la Champions, y el Madrid de Valdano, en muy buen estado de forma, traía un 2-3 de renta en la ida, y afrontaba la vuelta como un mero trámite. El equipo salió excesivamente relajado y confiado y el Odense dio la sorpresa imponiéndose por 0-2 en el Bernabéu. Un batacazo que nadie podía imaginar, sobre todo teniendo en cuenta el gran momento de los blancos, que justo un mes después vencerían por 5-0 al Barcelona en Liga.

Real Madrid 1-4 Ajax (2019)

La mayor paliza que ha recibido el Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue en marzo de 2019, cuando el Ajax de Ámsterdam se impuso por cuatro goles a uno al que era el campeón de Europa. Aquel momento sí supuso un antes y un después en la dinámica de los blancos ya que venían de ganar 0-2 a domicilio.

Real Madrid 0-3 CSKA (2018)

El Real Madrid de Solari ya se había clasificado, como primero de grupo, para la siguiente fase. Pero el último encuentro del equipo blanco en la fase de grupos fue para olvidar. 0-3 para los rusos en el Santiago Bernabéu, en una noche en la que Isco escuchó pitos y que casi acaba encarándose con la grada.

Real Madrid 1-3 Spartak de Moscú (1991)

El Real Madrid afrontaba la temporada con ansias por alzar la séptima Copa de Europa y en cuartos de final tocó el Spartak de Moscú. La ida en Rusia, 0-0, colocaba al Madrid con pie y medio en semifinales, pero los blancos chocaron contra un muro en la vuelta.

Empezaron ganando el partido con un gol de Butragueño, pero los rusos dieron la vuelta al encuentro con goles de Radchenko (dos) y Chmarov. Los madridistas no olvidarán nunca esta derrota que se une a las últimas decepciones europeas tras caer ante el PSV y ser goleados ante el Milan en ediciones anteriores. La Quinta se despedía de la Copa de Europa.