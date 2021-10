Pep Guardiola ha tenido relaciones complicadas con no pocos futbolistas y uno de ellos es Danilo Luiz da Silva, lateral brasileño que coincidió con el técnico catalán en el Manchester City durante dos temporadas (2017-2019).

Danilo, exjugador del Real Madrid que hoy milita en las filas de la Juventus de Turín, no ha dudado en arremeter duramente contra Pep, a quien describe como un obseso del fútbol en una entrevista al diario italiano La Repubblica.

El defensa brasileño considera Guardiola vive demasiado pendiente del fútbol y que por ello nunca está relajado. "Es cierto que no es fácil tener una buena relación con él, nunca está relajado, piensa todo el tiempo en el fútbol", dice.

"Creo que en casa, por la noche, pone a su mujer en el sofá como si fuera una jugadora en el campo", añade.

Sobre su técnico actual en la Juventus, Massimiliano Allegri, Danilo asegura: "De Allegri trato de aprender algo que aún no me habían enseñado, él quiere algo totalmente diferente y estoy seguro de que me volveré más fuerte".