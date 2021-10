El FC Barcelona, con Joan Laporta a la cabeza, ha impedido la aparición de Ronald Koeman, actual entrenador del club, en el programa HLF8, de la televisión holandesa, para realizar una entrevista este miércoles. Koeman ya había sido anunciado como próximo huésped del programa y tenía la intención de asistir, pero el club le ha 'recomendado' que no lo hiciera para no empeorar la situación.

Debido al parón de selecciones, Koeman tiene previsto viajar a Holanda estos días en los 5 días de descanso que le ha dado a sus jugadores, y tiene muy buena relación con Johnny de Mol, el presentador del show, pero no estará en el programa. Pero, como entidad, y viendo la situación por la que atraviesa el club, han pensado que cuantas menos declaraciones, mejor.

Barbara Barend, periodista invitada por la familia Koeman en Barcelona, explicó que la participación del técnico holandés en el programa estaba cerrada y que él mismo se había comprometido con Johnny de Mol para acudir este miércoles, independientemente de lo que sucediera con su puesto en el banquillo azulgrana. Sin embargo, según HLF8, es el mismo Laporta el que ha vetado su presencia para evitar más problemas después de la derrota contra el Atlético.

En todo el mes de septiembre y el partido disputado en octubre, el FC Barcelona ha disputado 6 encuentros, de los cuales la mitad han acabado en derrota (Bayern, Benfica y Atlético), dos en empate (Cádiz y Granada) y tan solo una victoria ante el Levante. En cualquier club una dinámica así se intenta paliar con la destitución del entrenador, no es el caso del Barça que, hasta que no encuentren un sustituto que pueda darle la vuelta a la situación, no moverán al holandés del banquillo.