Karim Benzema conoce la fecha de su cita con el juzgado desde hace más de 6 meses, un juicio por el presunto chantaje a su ex compañero Mathieu Valbuena, acusado, en 2015, de haber pagado a chantajistas para que amenazaran al jugador con hacer público un vídeo íntimo suyo. Entre el 20 y el 22 de octubre tendrá lugar por el tribunal de Versalles. Una fecha que puede significar el veto, de nuevo, al delantero del Real Madrid para acudir a las citas con la selección francesa, a la que regresó para la Eurocopa 2020.

Sin embargo, aunque el veredicto finalmente señale a Karim como culpable, la decisión de convocar o no al futbolista sería del seleccionador Didier Deschamps, quien, en la rueda de prensa previa al partido de la Nations League ante Bélgica, no quiso pronunciarse sobre el tema.

"Yo hago decisiones deportivas. No conozco los entresijos de este asunto. No quiero anticipar una decisión judicial". La falta de experiencia del grupo antes de la Nations: "No hay riesgos. Si están con nosotros, es que tengo confianza en ellos. Pero los nueve menos experimentados de la convocatoria no jugarán juntos contra Bélgica", aclaró.

Una rueda de prensa en la que también hizo un análisis sobre el estado de forma de Griezmann: "Estuvo bien ante el Milan en Champions. No fue titular, pero marcó. Seguro que le reporta confianza. Conociendo su compromiso y su calidad, seguro que va a recuperar su mejor versión. Estoy contento por tenerlo otra vez en el equipo", señaló Deschamps, que tras la caída ante Suiza en la Eurocopa tiene que hacer un buena papel en la Nations League.