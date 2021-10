Gary Neville habló sin tapujos sobre la situación que está viviendo el Manchester United con Ole Gunnar Solskjaer y Cristiano Ronaldo: "¿Está Cristiano molesto si no juega? Sí. ¿Está Cristiano molesto si no marca? Sí. ¿Está Cristiano molesto si el equipo no gana? Por supuesto", afirmaba el ex jugador inglés para Sky Sports.

Todo eso sucedió en el encuentro entre el Manchester United y el Everton este fin de semana en la Premier League. El astro portugués tuvo que ver los primeros 56 minutos de encuentro desde el banquillo y saltó al campo en el minuto 57. No logró anotar y el Manchester United tuvo que conformarse con el empate.

Una situación poco habitual que provocó el enfado del delantero de 36 años, al que se le notó visiblemente molesto, cabizbajo y farfullando de camino al túnel de vestuarios . "Salió del campo murmurando para sí mismo, lanzando preguntas al aire: ¿Qué está diciendo? ¿Con quién está molesto?", continuaba Gary.

Neville considera que estos comportamientos no le hacen bien a nadie: "Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer". De modo, que el técnico debería intentar solucionar el problema cuanto antes: "Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años".

Neville, incluso se atrevió a vaticinar como será la conversación que tendrán el técnico noruego y el crack portugués: "Creo que hablará con Cristiano y le dirá, 'mira, vamos, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario'". Lo que sí es una obviedad, según la opinión del inglés, es que por el bien de los ‘red devils’ situaciones como esta no deben repetirse: "Creo que es algo que hay que gestionar en los próximos meses".