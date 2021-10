La afición del Atlético pregunta... sobre el 2-0 ante el Barcelona

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Atlético de Madrid-Barcelona (2-0):

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

Que te parece un sistema para el Atleti 4-2-3-1. La línea de 3 Griezman o Carrasco-Lemar-Joao — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) October 4, 2021

Respuesta: Lo bueno que tiene el modo de trabajo de Simeone desde hace diez años es que el equipo está preparado para variar el sistema sobre la marcha o de inicio y ese 4-2-3-1 no es desconocido para el grupo. De hecho el 5-3-2 o 4-4-2 se transforma en 4-2-3-1 con automatismos rápidos. Yo sigo pensando que el Atlético debe mantener su esquema de tres centrales porque es un equipo fiable con él. ¿Ha tenido bajones? Sí, pero también lo tuvo en su día con el 4-4-2 o cambiando a un 4-1-4-1. No cambiaría a esa línea de tres de momento.

Pregunta de @kuba_karpinski:

¿Por fin se ha encontrado un centrocampo bien equilibrado? De Paul, Koke, Lemar. ¿Qué hacer con Marcos Llorente, para no desperdiciar su potencial jugando de carrillero derecho? — Kuba Karpiński (@kuba_karpinski) October 4, 2021

R: Marcos Llorente jugó el otro día de carrilero porque Trippier no acabó el partido en Milán. En condiciones normales, Marcos jugará por delante siempre. El problema es que Trippier empezó el año con poco ritmo y luego ha tenido algún percance, pero en condiciones normales jugará por delante Marcos. Y sí, veo fijo a Koke y Lemar en el medio. De Paul, si Llorente juega arriba, se queda fuera en esa ecuación. Aún así, el argentino está siendo importante en este inicio y hay partidos en los que podría jugar junto a Koke para compartir la carga del medio en creación y contención.

Pregunta de @david_astur23:

Mi pregunta es: Que pasaría si Koeman en el nou camp hace gestos a la grada para que animen como hace el cholo... — David (@david_astur23) October 2, 2021

R: Pues imagino que una mezcla entre estupefacción, risas, llantos incluso y sobre todo mucho pitido.

Pregunta de @IBuruchaga:

¿No te parece que el primer control de Joao Félix ,(no sólo por el primer gol de ayer) es de lo mejor que hay en el panorama mundial? — Isaac Buruchaga (@IBuruchaga) October 3, 2021

R: Joao Félix es un superclase mundial. Nadie duda de su calidad. Ni siquiera cuando no atravesó su mejor momento. Con saber un 1% de fútbol sabes que cuando toca el balón va a pasar o puede pasar algo diferente. El tema es que esa calidad y esa magia se mantengan en el tiempo. Es su principal desafío y en el Atlético no tienen ninguna duda de que lo va a conseguir. Ese movimiento rompe a media defensa y facilita el gol de Lemar después. Lo he dicho siempre: Joao depende de Joao para ser un Top 5 mundial. Sin regalarle nada hay que confiar en él porque creo que valdrá la pena y mucho.

Pregunta de @CarlosDeCamara:

Queda claro que el equipo se siente más cómodo sin el balón, ¿Que tiene que hacer Simeone para que mejore el juego cuando el equipo tiene que llevar la iniciativa? — Carlos De Camara (@CarlosDeCamara) October 4, 2021

R: Está cómodo sin balón, pero hemos visto grandes versiones del Atlético con balón. Ante el Villarreal dio una exhibición salvo por la pegada, algo que hizo que al final casi perdiese pese a tener que irse al descanso con, como mínimo, un 2-0. El Atlético tiene mucha calidad, pero sabe jugar diferentes tipos de fútbol. Ante el Barcelona cedió el control para hacer lo que hizo el Benfica en Champions pocos días antes, es decir, darle la pelota al equipo de Koeman y salir a la contra. Acertó el Cholo. No creo que esté más cómodo sin balón, pero sí creo que es uno de los equipos o el equipo que más cómodo se siente sin él y eso le da muchas variantes durante la temporada o incluso durante el mismo partido. Para volver a ser contundente con balón debe ser eso precisamente, contundente, y sobre todo intenso. Si hay intensidad mandará en los partidos. Debe mejorar el físico.

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

Me ha parecido un Atleti que con poco ha ganado fácil. Lo mejor Joao y Lemar. De Paul titular — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) October 2, 2021

R: Es sin duda la victoria más fácil de la temporada en uno de los partidos que, a priori, no debería ser de los más sencillos. Fue efectivo con sus picotazos a la contra y contó, como bien dices, con un gran Lemar y con un gran Joao. De Paul está brillando mucho, sin embargo, si Trippier vuelve a lateral, Llorente sube una altura más en el equipo y ahí cerraría al argentino. Koke, Lemar y Llorente son los tres en esa línea del medio con el 5-3-2.

Pregunta de @artjp02:

A pesar de la victoria, ¿no le falta a este equipo algo mas de fondo fisico? Daba la sensación de que en la segunda parte algunos jugadores no podian ni con las botas — 🇵🇸 (@artjp02) October 2, 2021

R: Totalmente. El equipo está ‘tieso’ en lo físico. Si estuvieran bien habrían salido a la contra en la segunda parte como aviones y ojo al resultado que podrían haber conseguido. El parón y el partido aplazado ante el Granada les vendrá bien a Llorente y Savic, por ejemplo. Debería notarse. Igual que jugadores como Koke o Suárez necesitan coger minutos y lo lograrán con sus selecciones.

Pregunta de @PyotrKBezukhov:

¿No crees que Joao necesitaba haber completado un partido como este? — Pyotr K. Bezukhov (@PyotrKBezukhov) October 2, 2021

R: Lo necesitaba y necesita además tener una nota media de notable en los siguientes partidos. Que él note que su importancia y su juego crecen y para eso tiene que tener consistencia. Si llega el duelo ante el Liverpool y brilla igual ganará aún más confianza. El día que Joao encadene varios partidos así y sin lesiones.... puffff, puede ser un salto de calidad tremendo.

Pregunta de @apalomar64:

No crees que todos estos jugadores que ayer hicieron un gran partido bajan muchísimo cuando el rival te presiona hasta la extenuación. Ejemplos tenemos, Alavés, Español, Oporto. Yo creo que faltan ideas en el medio campo para desbloquear los partidos. Un saludo — @gus (@apalomar64) October 3, 2021

R: Más que cuando les presionan, bajan el nivel cuando se les cierran. Solo el Espanyol les fue a buscar en la primera parte. El Alavés fue porque marcó en el minuto 2. Pero Oporto, Villarreal o Athletic se cerraron atrás y al Atlético le costó horrores. Físicamente no están bien y eso se nota. Con ese hándicap todo parece peor e incluso lo bueno queda empeorado. Ante el Barcelona, la falta de gasolina en la segunda parte impidió firmar un partido redondo al 100%.

Pregunta de @Bonanza92429198:

Que opinas de Hermoso? No crees que tiene todos los partidos errores muy groseros que debería tratar de corregir? — Bonanza (@Bonanza92429198) October 2, 2021

R: Debería estar con la Selección. Está a un gran nivel y en la salida del balón y en la anticipación está siendo importante. Además tuvo pretemporada y está bien físicamente. Tuvo un error en la ocasión de Coutinho, pero fue algo que le pasó a varios compañeros y también fue por la distancia del marcador. En Getafe fue clave cuando entró. Creo que Hermoso es uno de los indispensables en el once.

Pregunta de @Quimica1218:

Se confirmó que tanto Lemar como Joao están para 60 minutos, ¿que puede hacerse para que aguanten hasta el minuto 90? — Química 1218 (@Quimica1218) October 4, 2021

R: Estoy de acuerdo contigo en que a partir del minuto 60 van a menos y eso lo tienen que cambiar. La continuidad es necesaria también, aparte de la juventud. Si consiguen mantenerse en el 11 y coger la costumbre de jugar más minutos acabarán asimilando eso. También es cierto que son posiciones en las que los cambios suelen ser habituales. Si ganas, para contener. Si pierdes, para meter gente más fresca que dé velocidad.