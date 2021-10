Mbappé confirma un secreto a voces: "Pedí irme del PSG en julio"

Kylian Mbappé, salvo que Kylian Mbappé no quiera, jugará en el Real Madrid la temporada que viene tras acabar su contrato con el PSG el próximo mes de junio de 2022. De hecho en enero ya puede firmar con el conjunto blanco para llegar a coste cero. Habrá prima por fichaje, pero será a coste cero. Aún así, cualquier declaración del galo llama la atención y en una entrevista para el medio RMC (Montecarlo), el 9 ha confirmado lo que todo el mundo ya sabía, que pidió irse en verano.

Petición de salida

"Pedí irme, porque desde el momento en el que no quería renovar, le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudiera fichar a un recambio de calidad".

Trato del PSG

"Es un club, el PSG, que me ha dado mucho. Siempre he sido feliz los cuatro años que llevo aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo. Les dije, si no queréis que me vaya, me quedaré".

Renovaciones rechazadas

"La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación y que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije. No aprecié el hecho de que me dijeran, "sí, ya se quiere ir", a finales de agosto. "Es mentira. Dije a finales de julio que quería irme".