Kiko confiesa que votaron para echar a un entrenador del Atlético

Kiko con el Atlético de Madrid. | Cordon Press

Kiko es leyenda del Atlético de Madrid y en su haber tiene grandes experiencias dentro del vestuario del conjunto rojiblanco, como por ejemplo todo lo que vivió en la época del Doblete en la que conquistaron Liga y Copa en la temporada 1995/1996. Pero no todo fue bueno ya que también vivió el descenso en el año 2000.

Ahora, años después de colgar las botas y en su nuevo trabajo como analista deportivo en El Larguero de la Cadena Ser, Kiko ha contado el episodio pasado en el que la plantilla del conjunto rojiblanco llegó a votar para echar a un entrenador de su puesto en el banquillo del Vicente Calderón.

"Hicimos una votación para saber si queríamos que lo echasen o no. Íbamos todos metiendo papelitos, que si sí, que si no... Y después, en un programa de radio escuchamos (imitando la voz de José María García): 'Dieciseis síes y doce noes'. Se había filtrado"", comentó Kiko como anécdota cuando surgió el tema de las destituciones de Míchel con el Getafe y Paco López con el Levante.

Cuando le preguntaron por el nombre del entrenador, Kiko prefirió no dar más detalles: "No sé, no me acuerdo... Bueno no me voy a meter en un lío, mejor".