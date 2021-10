Pjanic critica a Koeman cuando ya no está en Barcelona

Miralem Pjanic no tuvo ni mucho menos su aventura deseada en Barcelona cuando hace dos años abandonó la Juventus para fichar por el equipo entrenador por Ronald Koeman. Ahora, ya fuera del Camp Nou, el futbolista bosnio ha concedido una entrevista en Turquía, país en el que juega actualmente (Besiktas).

Crítica a Koeman

"El año pasado, en Barcelona, el entrenador tomó decisiones que no entendí. No tuve mucha suerte. Podría haber jugado en el Barcelona. Necesitaba más minutos, pero fue la decisión del entrenador. Tenía que resolverlo y encontrar un sitio donde pudiera jugar".

Necesidad de jugar

"Soy un futbolista que siempre quiere estar en el campo y, cuando el Besiktas se interesó, no dudé. Siempre quise visitar Turquía. Es un país que siempre me generó curiosidad".

Situación del Barcelona

"Pasan momentos difíciles y los resultados no son los que quieren los aficionados. Eso genera presión. La directiva y el presidente saben lo que deben hacer. Económicamente, las cosas no están bien, pero es un gran club. Tiene muy buenos jugadores y, quizá, necesiten un líder para levantar al equipo. Se han cometido errores, pero la gente tomará las decisiones correctas. El Barcelona volverá es uno de los más grandes".

Fichaje por el Besiktas

"Estaba en la selección, jugamos ante Francia y tenía el teléfono apagado. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. Dije que tenía contrato con el Barcelona por tres años más. Cogí el teléfono y vi tantísimos mensajes. El Besiktas me cuidó mucho, el interés que mostraron fue clave. Hablé primero con Sehic. Conoce este lugar y me dio los detalles que necesitaba saber. Me dijo que el Besiktas era muy gran aquí y que estaría muy feliz. Cuando llegué supe que había tomado la decisión correcta".