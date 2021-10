Delaney compara España con Alemania: "En Sevilla, ni una reunión a su hora"

El danés Thomas Delaney, nuevo fichaje del Sevilla para esta temporada, va cogiendo poco a poco los tiempos de un país como España. Después de varios años en Alemania jugando en el Borussia Dortmund, el centrocampista danés ha empezado una nueva etapa en nuestro país y de las primeras cosas que ha notado es que la puntualidad no es la misma que en tierras germanas.

"Hay algunas cosas culturales que son completamente diferentes a Dortmund. No creo que hayamos empezado una reunión con puntualidad y en Alemania nunca tuve ninguna reunión que no comenzara a su hora. Pero es bueno el camino que he tomado, porque me marché a un estilo de vida más relajado", comentó en una entrevista en Dinamarca.

Quitando el tema de la puntualidad, Delaney, como es lógico, se encuentra feliz en una ciudad como Sevilla: "Está yendo bien. Se está trabajando duro y hay muchas batallas. Hay bastantes cosas que arreglar fuera del campo que tomarán un tiempo, pero Sevilla es un sitio en el que me encuentro a gusto".

El ex del Dortmund confía en pelear por títulos pese a competir con equipos más grandes en presupuesto y plantillas como son Real Madrid, Atlético y Barcelona: "Mi objetivo es el mismo, quiero ganar títulos. Sin embargo, sería también mejor si no estuvieran Real Madrid, Barcelona o Atlético, que dominan completamente. En muchos aspectos veo al Sevilla muy similar al Dortmund, en el mismo rol. La distancia es de hecho más pequeña que en Alemania, donde el Bayern ha ganado los últimos 10 años. En España está más extendido. Aquí tienes un equipo como el Sevilla, que gana torneos internacionales y está cerca en LaLiga. Los dos se pueden reflejar bien en el otro".