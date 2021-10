Gran victoria de la selección española, una de las mejores en su reciente historia. El equipo de Luis Enrique Martínez se ha impuesto a Italia (1-2), gracias a un doblete de Ferran Torres, lo que le permite tomarse la venganza de la eliminación en la pasada Eurocopa y acceder a la final de la Liga de Naciones, por la que pelearán este domingo ante el ganador del Bélgica-Francia.

España tocó la Traviata en San Siro, la ópera de Verdi más reconocida del mundo en el escenario más propicio, el estadio de San Siro, a pocos kilómetros del Teatro de La Scala, donde tantas y tantas veces han sonado los acordes del maestro italiano. Este miércoles, la sinfonía fue cosa de los visitantes.

La primera parte fue primorosa del combinado español, valiente, atrevido y predispuesto a dominar a la campeona de Europa. No hubo miramientos ni pequeñeces. Porque España jugó a lo grande y con la fuerza que le da su estilo, el mismo que —salvo los penaltis— privaron hace unos meses de pelear por la Eurocopa. Koke, Busquets y el debutante Gavi tomaron los mandos desde el comienzo. El colchonero y el culé encontraron un nuevo socio, el más joven de la historia en debutar con España, un Gavi de 17 años que se movió como pez en el agua. Sus movimientos dejaron boquiabiertos al coso milanés, que se preguntaba con extrañeza quién portaba el dorsal 9 en una selección sin más referencias ofensivas que Mikel Oyarzabal.

El guipuzcoano es un falso nueve que hizo su función a las mil maravillas y se convirtió en el arquitecto de los dos goles de España en la primera mitad. El que abrió la cuenta fue una obra de arte que culminó —de primeras— Ferran Torres. El jugador del Manchester City sigue con su idilio con el gol cuando viste la camiseta nacional y no falló con un remate casi acrobático.

Italia recibió un jarro de agua fría porque había probado a Unai Simón con un disparo lejano de Chiesa y no sufría en exceso, pero a partir del gol todo fue negro para los de Roberto Mancini. España minimizó a su rival como pocas veces ha ocurrido en la última década y aprovechó para fusilar a los azzurri con varias acciones que no fueron gol de puro milagro. Marcos Alonso estuvo cerca tras un error de Donnarumma, que sufrió a su propia afición tras su marcha del AC Milan al París Saint-Germain, y no estuvo especialmente fino, y después con un tiro de Koke que no cogió portería. Italia despertó y lo hizo con gran autoridad. Llegaron sus mejores minutos en el segundo tramo del primer acto, antes de la expulsión de Bonucci.

Primero fue Bernardeschi, con un disparo que pegó al palo tras parada de Unai Simón, y después le llegó el turno a Insigne, que malogró un balón desde el punto de penalti para dejar con vida a su rival. Acto seguido Bonucci fue expulsado por un codazo a Busquets y, ya en el tiempo de descuento del primer acto, llegó el 0-2 con los mismos protagonistas que el primero. En esta ocasión el centro fue más bombeado y Ferran Torres, que suma 12 goles en 21 partidos con España, la mandó al fondo de las mallas con un gran testarazo.

Italia da emoción al final

El duelo no podía ser más redondo para los pupilos de Luis Enrique, que salieron exactamente igual en la segunda mitad, en la que pudieron golear a los italianos. Luis Enrique fue moviendo piezas en vista del dominio y del escaso argumentario de Italia, venida a menos tras la expulsión de todo un veterano como Bonucci. Oyarzabal perdonó hasta en dos ocasiones, una de ellas muy clara en un centro de Yéremi Pino —otro debutante de éxito— y Marcos Alonso también estuvo cerca de encontrar el tercer gol en una jugada de Bryan Gil.

Pero el marcador seguía siendo de 0-2, que no reflejaba la autoridad de España, ni su propuesta, ni tan siquiera el meneo que se llevaba su oponente y, como suele pasar en el fútbol , los de Mancini encontraron la rendija para mantener la fe hasta el minuto 90. Pellegrini, en un error grosero de Pau Torres —el único en todo el partido—, añadió emoción a los minuto finales. Chiesa cogió la moto y regaló el cuero a Pellegrini, que no falló a portería vacía. España se sacudió la tensión, acabó con oficio y puso fin a una racha de 37 partidos invicta de su rival y ya sueña con una nueva final, la que disputará este domingo, también en el Giuseppe Meazza, en busca de un título que sólo tiene Portugal en el planeta fútbol. Ya espera al ganador de la segunda semifinal que medirá este jueves a Francia con Bélgica.



Ficha técnica

Italia, 1: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella (Calabria, min.72), Jorginho (Pellegrini, min.64), Verratti (Locatelli, min.58); Chiesa, Bernasdeschi (Chiellini, min.46) e Insigne (Kean, min.58)

España, 2: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Marcos Alonso; Koke (Merino, min.75), Busquets, Gavi (Sergi Roberto, min.84); Sarabia (Bryan Gil, min.75), Oyarzabal y Ferran Torres (Yéremi Pino, min.49)

Goles: 0-1, m.17: Ferran Torres; 0-2, m.45+1: Ferran Torres; 1-2, m.82, Pellegrini

Árbitro: Sergey Karasev (Rusia). Amonestó con tarjeta amarilla a los españoles Azpilicueta (m.45), Sarabia (m.65), Yéremi Pino (m.71) y Oyarzabal (m.89), así como al italiano Locatelli (m.82). Además, expulsó por doble amonestación a Bonucci (ms.30 y 42)

Incidencias: Primera semifinal de la Liga de las Naciones 2020/21 disputada en el estadio Giuseppe Meazza de Milán ante cerca de 37.000 espectadores