Tebas dice que puede demostrar con "pruebas" los engaños del PSG

Importantes declaraciones de Javier Tebas. El presidente de la Liga ha concedido una entrevista al diario francés L´Equipe en la que habla a las claras de las supuestas pruebas que tiene en contra del PSG por el incumplimiento del fair play financiero.

Vender la Liga sin Messi o Cristiano

"Todos estos jugadores se han ido, pero hemos tenido un aumento del 13 al 14% en nuestros derechos internacionales para las próximas cuatro temporadas. Esa es la realidad, con o sin Messi. Es bueno tenerles, pero nuestra estrategia no depende de ellos. Sabíamos que se irían, ya sea por su edad o por otra razón. El valor de los derechos de un concurso no depende de los nombres en él. Estados Unidos nos acaba de comprar nuestros derechos durante ocho años. Quién sabe quiénes serán los jugadores de La Liga en cinco años. Y siempre hay grandes jugadores. Para mí, Benzema es el mejor número 9 de Europa. Realmente no hay nada para ser pesimista".

La situación del PSG

"Critico al PSG porque no genera el dinero para tener la plantilla que tiene. Esto provoca una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo. No corresponde al patrocinio real. ¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue 1, no ganará más de 45 millones de euros... Es imposible. Invité al presidente del PSG (Nasser al-Khelaïfi) y al de la Liga francesa (Vincent Labrune) para mostrarles los números que tenemos y dónde están las irregularidades. Ellos no me respondieron. Se apresuran a criticarme, no a responderme".

Pruebas contra ellos

"Puedo mostrar, con cifras que lo respalden, el engaño frente al juego limpio financiero. Antes de Messi, el PSG tenía un 40% más de ingresos por patrocinio que el Manchester United... Existe el valor de mercado... Si Messi y Neymar permanecen en el PSG, no me importa. Es que todo esto duele mucho al fútbol europeo. No soy el único que lo dice. El PSG se libró de una sanción por un fallo procesal, no por el fondo".

Superliga

"LaLiga ha apoyado al 100% a la UEFA. Nos oponemos ferozmente a este proyecto. No he escuchado de otros presidentes de liga hablar tan alto como yo sobre este tema. Esta Superliga no verá la luz del día. Pero no puedo sancionar al Madrid y al Barça porque no tengo la competencia".

Crisis del Barcelona

"Todos los que llegan rechazan la m... de los que les precedieron. Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto, de lo contrario no habría podido pedir prestados más de 500 millones de euros. En el Barça me preocupa más la crisis institucional que veo que la situación económica".

Razones para un Mundial cada dos años

"Infantino necesitaba 2.400 millones de euros para su Mundial de Clubes. No los encontró en el mercado, ya que obtuvo un máximo de 700 millones. Por eso hoy, para financiar este proyecto, existe la idea de un Mundial cada dos años. Y también inventará un Mundial de Clubes en enero cada dos años. Esta es la realidad. Y vender todo junto durante veinticinco años. La FIFA puede decir que va a tener un Mundial cada semana, pero les puedo asegurar que las ligas no lo van a permitir".