Leo Messi, un año más, como era de esperar, está entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro. El argentino es uno de los favoritos después de, por fin, alzarse con la Copa América con Argentina, torneo en el que fue máximo goleador y elegido mejor jugador, además de terminar como Pichichi de LaLiga y ganar la Copa del Rey.

La nueva estrella del Paris Saint-Germain, en una entrevista para France Football, habló de la posibilidad de ganar su séptimo Balón de Oro y no tuvo reparo en decir a quién votaría si tuviera opción de hacerlo.

"No me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería grandioso ganar otro. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en este caso. Ganar un séptimo sería increíble. Este verano gané el título que me faltaba y fue lo máximo. Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaré muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso", aclara ‘la pulga’ para la revista francesa.

"En mi equipo hay al menos dos por los que seguramente votaría: 'Ney' y Kylian. Y luego, Lewandowski, quien acaba de tener un gran año. También está Benzema, que estuvo excelente. Sabemos que los títulos también son importantes: la Champions League, la Euro y la Copa América sin duda pesarán en la votación", finalizó.