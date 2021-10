El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo jugó este sábado su partido 181 con la selección de Portugal y se convirtió en el futbolista europeo con más citas internacionales, por delante del central español del Paris Saint-Germain Sergio Ramos (180).

Cristiano, con 36 años, fue titular en el amistoso que los portugueses disputaron en el Estadio do Algarve, en el sur de Portugal, lo que le valió para sumar otro récord más a su extensa colección. En su último partido con la elástica lusa ya consiguió otra hazaña: ser el futbolista que más goles ha marcado con su selección, al superar los 109 tantos del iraní Ali Daei.

El futbolista de Madeira debutó con Portugal el 20 de agosto de 2003, con 18 años, en un encuentro con Kazajistán en el que disputó la segunda parte. Su primer gol con las "quinas" fue el 12 de junio de 2004, durante el descuento del partido inaugural Portugal-Grecia de la Euro2004. Con la camiseta roja, Cristiano se proclamó campeón de la Eurocopa en 2016 y de la Liga de Naciones en 2018.

Sergio Ramos, por su parte, todavía puede alcanzar a su ex compañero en el Real Madrid, e incluso podría llevarle varios encuentros de ventaja, pero lleva sin pisar el césped desde el 5 de mayo, cuando todavía portaba la elástica del club blanco. Todavía no ha debutado con el PSG y no hay fecha estimada para su vuelta, por lo que, de momento, no está en los planes de Luis Enrique.