El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aprovechó el parón internacional para hablar con el medio argentino Olé en su aniversario número 25. El técnico argentino expone su vida social junto a sus hijas y reconoce que quiso conocer las condiciones en las que estaba Leo Messi al salir del Barça y la posibilidad de hacerse con sus servicios.

"Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle como estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así".

El ‘Cholo’ también se lanzó a analizar la opción de haber trabajado junto a Messi en algún momento, siendo ambos argentinos: "No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo".

Fueron unas horas muy confusas para Leo Messi y una vez el FC Barcelona comunica que no continuará en el club, la ciudad de París se revolucionó. El acuerdo no era oficial cuando los parisinos ya esperaban a Leo en el aeropuerto de la capital francesa. Jorge Messi (padre del jugador) llamó a Leonardo para ver si todavía era posible el fichaje y en ese momento, cualquier otra puerta que se abriera para el astro argentino, se cerró.