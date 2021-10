Lewandowski: "Mis logros hablan por sí solos para el Balón de Oro"

Robert Lewandowski tiene menos publicidad ahora mismo que Erling Haaland o Kylian Mbappé, sobre todo porque hace tiempo que no suena para fichar por equipos como el Real Madrid. Aún así, el delantero polaco del Bayern de Múnich marcó el año pasado 46 goles y vuelve a optar a los premios individuales como el Balón de Oro. Ha hablado de ello en una entrevista para el diario Marca.

Ganar el Balón de Oro

"La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles, significaría mucho para mí ganarlo, ganar la Liga de Campeones, Supercopa, el Mundial de Clubes, rompí el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga, fue algo impresionante, me hace sentir muy orgulloso y feliz. Todos vieron lo que hice y lo que sigo haciendo. Mis logros pueden responder esta pregunta, porque los últimos dos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia"

Merecimientos

"No lo sé la verdad, porque no importa de dónde vengo, porque tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes, estar ahí, he demostrado que pese a haber tenido un inicio complicado en mi carrera, se puede tener mucho éxito y estar en lo más alto"

46 goles y menos publicidad que otros

"No, no necesito más atención para sentirme mejor. Quiero sentirme feliz conmigo mismo, sentirme bien con lo que hago, no hacer cosas para el 'show', no hacer cosas para la gente, para los medios. Todos somos humanos, tenemos una vida privada. Sé que la gente se interesa si haces 'show', o si haces algo extraño o diferente. Quiero que la gente hable de mí por lo que hago en el campo, por mis estadísticas, por mis goles, por mis títulos"

Pep Guardiola

"Me enseñó a ver el fútbol desde otro punto de vista. Entender el fútbol desde el movimiento, la táctica, cómo usar el fútbol desde la táctica. Después de la etapa con Guardiola, pienso diferente sobre el fútbol, porque vi y veo el fútbol de fuera, desde otra perspectiva, veo quién se equivocó, quién lo pudo haber hecho mejor, y cómo puedes ir un paso delante de tu rival. Hablaba con él, me explicaba mucho la parte táctica, me decía: no te puedo ayudar a ser un mejor delantero, porque eres muy bueno, pero puedo ayudar a que tu equipo lleve el balón al área y ahí tú sabes bien lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer"

Próximo destino si deja el Bayern

"La verdad no estoy pensando en eso, apenas estamos comenzando la temporada, apenas llevamos dos meses, tengo dos años de contrato"

Jugar con Haaland

"Somos jugadores diferentes, es un gran jugador joven, con un gran futuro, le encanta jugar al contragolpe, tiene una izquierda muy fuerte, con mucho poder. Yo soy un delantero de otro tipo. ¿Jugar juntos? No soy el indicado para decir que no podríamos jugar juntos"