El internacional español Pedro Porro está sonando para los grandes clubes de Europa dado el nivel que muestra en el Sporting de Lisboa, tales son sus actuaciones que se está asentando como una de las estrellas en la Liga NOS, recientemente nombrado mejor defensor del mes de septiembre. Pues en A Bola, su abuelo e hincha del Barcelona, Antonio Sauceda, ha querido aclarar que su destino favorito en caso de salir del campeón luso, su favorito no es precisamente el Real Madrid. A lo que Pedro ha tenido que contestar posteriormente en un comunicado.

"Siempre me llaman tratando de averiguar algo. Voy a ser sincero. Me gustaría que se quedara otro año en el Sporting. Sería bueno para el Sporting, que tiene un sistema que va bien para él. ¿Interés del Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del Fútbol Club Barcelona", afirmó.

Sin embargo, Antonio matizó que si su nieto llega al Real Madrid, él le acompañará pero sin apoyará al equipo: "No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va al Madrid, el abuelo irá con él, pero no soy del Real Madrid". Su abuelo sostiene que le gustaría ver a su nieto en otro club de la capital: "Me gusta el Atlético. Simeone tiene una mentalidad que me gusta. ¡Tiene dos huevos! Juegan y corren como nunca. Creo que sería bueno para Pedro. Claro que me gustaba el Barça de Xavi, Iniesta, Messi... pero esa inteligencia ya no está en el equipo. No se quedará en el Sporting para siempre, ¿verdad? Si alguien le ficha me gustaría que fuera el Atlético".

Antonio tampoco ve con buenos ojos a otros dos clubes de Portugal: Oporto y Benfica: "Creo que nunca jugaría en ninguno de los dos. No es propio de él. Sería una traición. Cuando se marchó al Sporting no sabía nada de nada. Ni del club, ni de Lisboa... Pero hoy sabe todo. El objetivo en ese momento era salir de Valladolid lo antes posible y, afortunadamente, apareció el Sporting", señala.

Sauceda confía en que su nieto va a seguir creciendo y avisa de su evolución a los aficionados portugueses. "Aún no han visto todo de Pedro, puede crecer más. Técnicamente, mentalmente e incluso a nivel de compañerismo. Sin eso, no se consigue nada. Nadie gana solo", finalizó.

Comunicado oficial de Pedro Porro

"Me está llegando mucha información de que mi abuelo ha dicho que su nieto nunca jugaría en el Real Madrid. Dudo que mi abuelo haya dicho eso.

Dada esta "noticia", quiero aclarar que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, a cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande. Jugar en uno de esos equipos es un sueño para cualquier futbolista.

En cualquier caso, ahora mismo estoy jugando en el campeón de Portugal, que es un gran equipo, y lo único que me preocupa en este momento es seguir sumando títulos con el Sporting.