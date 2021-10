Un par de meses atrás, Josep María Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona, rompió su silencio para intentar defender su polémica y más que cuestionada gestión. Lo hizo a través de un comunicado que Joan Laporta se lanzó a rebatir en rueda de prensa: "Ocho puntos, ocho mentiras. Después de leérmela veo que está llena de mentiras. Es un ejercicio de desesperación", contestó el actual presidente.

Ahora, a cuatro días de la Asamblea General de compromisarios, Bartomeu ha vuelto a recurrir al comunicado para negar, como había confirmado Ferran Reverter en la presentación de la 'due diligence', que hubieran dejado el club al borde de la "disolución". Entre las cifras que sostiene para defenderse, el ex mandatario señala que por culpa del covid el club azulgrana dejó de ingresar 330 millones en el ejercicio 2020-21 y no 91, como expuso el club.

Bartomeu denuncia también la inclusión de 262 millones en pérdidas por provisiones y deterioros del valor de los jugadores en este último ejercicio y que, según apunta el comunicado textualmente, la Liga calificó de "inusuales".

Sobre la deuda neta auditada, ajustada con el Espai Barça, el expresidente considera que "ha sido de 558 millones y no de 1.350 millones", según dictan sus cálculos: "En ningún caso el club ha estado en riesgo de liquidación o de disolución".

"Si el Barça fuera Sociedad Anónima Deportiva (SAD) sería causa de disolución. En abril no podía seguir operando porque no había caja", afirmó Reverter en la exposición de la due diligence financiera sobre la gestión económica de la anterior directiva. En su intervención, el nuevo CEO del club tildó de "nefasta" la tarea realizada por los predecesores: "Nefasta porque no había ningún tipo de planificación. Era improvisación total. Era improvisación total".

Así, Reverter sacó a colación el fichaje de Griezmann: "La misma noche que lo ficharon vieron que no había dinero y esa noche se buscó un fondo para hacer un 'factoring', que tiene comisiones de apertura. La operación Coutinho, que cuesta 120 millones, acaba costando 16,6 más de costes financieros. Compraban jugadores sin saber si los podían pagar".

En lo único que han coincidido ambas posturas es en que el Barça sigue vivo: "Coincidimos con la actual junta directiva, que a pesar del terrible impacto de la covid en los últimos 18 meses, el club está vivo y tiene activos, marca, terrenos, contenidos, relato y apoyo de nuestros sponsors, entidades financieras, proveedores, empleados, socios y culés del Mundo para salir adelante con éxito y reforzados de esta difícil etapa".