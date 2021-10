Bartomeu desvela qué le dijo a Messi cuando el argentino pidió irse

No es ni mucho menos una persona admirada dentro y fuera del Camp Nou, pero el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha vuelto a escena concediendo una entrevista en exclusiva al diario catalán Mundo Deportivo. Griezmann, Messi, la crisis, Coutinho... Muchos temas sobre la mesa que han dejado varios titulares del exdirigente culé en entrevistas con Mundo Deportivo, Sport y L´Esportiu.

Palo a Laporta por Messi

"Lo dice alguien que luchó por que se quedara en el verano de 2020. He pensado siempre que era imprescindible. Dejar marchar a Messi sí que fue una mala decisión, un error".

Permanencia de Messi

"Es imprescindible que esté con nosotros por su aportación deportiva e institucional. Siempre lo he pensado así. Representa mucho más que un futbolista que enamora. ¿Por qué no estaba contento? Hay que preguntárselo a Leo. ¿No había proyecto? En 2019 ganamos LaLiga y era un año de triplete, Perdimos un partido en el que no se daba ni una opción al Liverpool...".

¿Qué le dijo cuando Messi pidió irse?

"Yo le dije que si se quería ir como Xavi e Iniesta, a Qatar, a China o a EEUU, algo que entendimos, lo podemos hablar y haremos un homenaje y una despedida. Pero Messi no tenía equipo aún y él quería quedar libre. Le dijimos: ‘Queremos que el Barça sea tu último club en Europa. Si luego quieres ir a otro continente, no hay problema. Pero queremos que sigas y esa fue un poco la historia del verano de 2020’. Nosotros diciéndole que queríamos que siguiese y él, que quería irse. Pero sin saber dónde. Siempre le preguntaba dónde quería ir".

Fichaje de Coutinho

"Coutinho es un fichaje querido por los técnicos, que se calienta cuando Iniesta nos dice que es su último año. Intentamos que se quede y prefiere no aceptar. Y sí. Messi y Suárez, entre otros, insistieron en que Coutinho era un gran fichaje".

Crédito y llegada de Griezmann

"Planificación siempre ha existido, sobre todo con él. Se llevaba trabajando tiempo atrás y si se pagó es que había dinero. No hubo acuerdo de pago aplazado, como se hace con muchos clubs, sino un pago directo de la cláusula. Si se pagó es que el dinero estaba. No sé si fue un día o dos o tres antes, pero se intenta firmar lo más tarde posible para pagar menos intereses, pero no creo que fuese el mismo día o la noche antes, seguro que días antes".