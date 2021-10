Saltan los plomos: el Barcelona no puede tener un horno en el Camp Nou. | Agencias

La última victoria del Barcelona por 3-1 ante el Valencia ha arrojado algo de luz en el Camp Nou, pero precisamente hablando de electricidad, los problemas del viejo estadio azulgrana se multiplican. El estadio culé está tan obsoleto que tener un simple horno para la restauración supone un problema.

"La restauración no puede tener horno porque no hay capacidad. Además, los cuadros de luces están vigilados durante los encuentros por operarios para que no salten los plomos", comentó Elena Fort, vicepresidenta del Barcelona en la presentación del proyecto, Espai Barça, para remodelar el coliseo catalán.

Estas palabras de Fort tuvieron lugar en el contexto de la Asamblea del club que tuvo lugar en la previa del partido ante el Valencia y que estaba destinada, sobre todo, a aprobar un crédito de 1.500 millones de euros, algo que no se pudo hacer ayer por la excesiva duración de la misma que podría haberse solapado con el partido.

Elena Fort hizo mucho hincapié en la necesidad de las obras y recalcó que el Camp Nou se encuentra en pésimas condiciones: "Tiene 64 años. En verano se arreglaron las patologías más urgentes por un valor de 1,8 millones de euros, para poder volver a abrir al público. Tenemos accesos anticuados, con sólo 15 ascensores y ninguna escalera mecánica. Sólo el 28 por ciento de los asientos están cubiertos, los accesos de evacuación son poco eficientes, tenemos una tecnología obsoleta. No hay capacidad eléctrica...".