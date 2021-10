Ansu Fati se niega a responder sobre si habló con Messi por el dorsal 10

El Barcelona anunció la pasada noche la renovación de Ansu Fati hasta el año 2027 y hoy ha tenido lugar el acto de presentación de dicho acuerdo. En el mismo han estado Joan Laporta y el propio jugador, que se ha mostrado muy feliz por seguir de azulgrana con un contrato de seis años más. Eso sí, la sombra de Messi ha sobrevolado la rueda de prensa.

Luchar por todo

"Este año vamos a luchar por todo. Tenemos plantilla y vamos a trabajar para ello. Estamos en el Barça, se nos exige ganar y es lo que tenemos en la cabeza".

No dudó de sí mismo

"Nunca dudé que volvería a jugar. Ya pasé por una situación similar hace algunos años y eso me ayudó a superar esta situación".

Poco público en las gradas ante Valencia y Dinamo

"Al final nuestro objetivo es jugar para la gente. Que te animen es un extra de motivación para nosotros. Recuerdo vivir muchos Clásicos como aficionado".

🎙@ANSUFATI: "Para nosotros la afición lo es todo. Nuestra gran motivación es jugar para los aficionados, que el campo esté lleno es un extra de motivación" 🔜 #ElClásico pic.twitter.com/ojYxaq0mRS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Clásico ante el Real Madrid (dom. 16:15 horas)

"Jugar un Clásico siempre es una motivación porque el Madrid es nuestro gran rival. Siempre hay que estar preparado para los grandes partidos. Estoy muy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo para llevarse la victoria. En un Clásico nunca hay favoritos y vamos a darlo todo aunque hay cosas que mejorar".

Messi y su dorsal

"Estoy muy agradecido que el club confiara en mí, junto a los capitanes. No es una presión" llevar el 10. Es un honor que me comparen con estos jugadores, pero aún no he hecho nada. Tengo mucho que mejorar, solo acabo de empezar".

¿Consultó a Messi sobre el 10?

"Siguiente pregunta".