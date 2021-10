Del Nido: "El Sevilla está arruinado"

José María Del Nido quiere volver al Sevilla y para ello está haciendo una campaña de total enfrentamiento con la actual junta del conjunto hispalense presidida por Pepe Castro. En su última entrevista, concedida a la Cadena Cope, el expresidente se ha despachado a gusto en contra de sus rivales y amenaza con volver "sí o sí" al Sánchez Pizjuán como máximo mandatario.

Gestión del club

"El club esta arruinado actualmente. Las cuentas anuales publicadas son para que, si hubiera un poquito de vergüenza, hubieran puesto su cargo a disposición de la junta o presentaran su dimisión irrevocable. Hemos tenido un deterioro económico con un déficit de 41 millones de euros, un deterioro patrimonial pasando los fondos propios de 101 a 56 y un deterioro financiero con una deuda de 85 millones, con bancos y clubes de fútbol, descontado aquello que vamos a cobrar. Si el juzgado de lo mercantil no hubiera dictado las medidas cautelares y habría tomado las riendas del club el año pasado, yo no habría tenido la vergüenza de presentar estas pérdidas. Y ningún consejero cobraría una peseta. Con estas cuentas no habrían cobrado"

Volver al club

"Si los accionistas me dan su confianza, se quedarán. Los trabajadores más brillantes ascenderán, y los menos efectivos saldrán".

Promoción de su imagen

"En estas tres semanas últimas he visitado más las peñas que el consejo en los últimos ocho años. Cuando me dicen que no es el momento, me llevo las manos a la cabeza. Para mejorar siempre es le momento. La gestión es tan nefasta desde el punto de vista económico que hay que cortar las alas"

Pandemia

"¿La pandemia? Mentira. ¿Por qué Real Madrid, Atlético de Madrid o Cádiz presentan beneficios? Hay más clubes que los han presentado. Han dejado de vender las barras que son 10.000 euros, y 6 millones por abonos, pero hemos doblado por competiciones. No había motivos para presentar este déficit. Dos años así. El deterioro ha sido aproximadamente de 86 millones de euros. Teníamos más 25 millones y ahora tenemos menos 85. 11 millones de deterioro financiero. Eso no llega al vulgo"

Primer equipo

"El primer equipo va bien, pero no tiene que ser la pantalla en la que me escudo para gestionar desastrosamente. Es la entidad la que tiene que proyectar al primer equipo, porque esa es la base de este proyecto que se creo en 2002"

Superliga

"La Superliga es una buena idea. Quizás no se ha explicado bien. ¿Si yo hubiera participado? Le digo que sí. Entrar y que te den sólo por jugar 100 millones, que puedes ganar hasta 500... Pegarte al grande nunca es malo. ¿Javier Tebas? Es un crack. La labor que ha desempeñado es impagable. Lo que yo no veo bien es que se lleve mal con Rubiales, y viceversa"

Propuestas

"Aquello que funciona habrá que mejorarlo, y aquello que no funciona, que es el 70% de los departamentos del club, hay que cambiarlos. Yo haría una remodelación integral del Sánchez-Pizjuán. O bien como lo que han hecho en el Bernabéu. O derribar el Sánchez-Pizjuán, y en el mismo suelo construir un nuevo estadio. Haremos un estudio. También en la ciudad deportiva hay que hacer una reforma integral. Para que asistan 300 personas a ver al Sevilla Femenino o al Sevilla Atlético no me hubiera gastado seis millones de euros para hacer el Estadio Jesús Navas. Hay que crear la oficina de la internacionalización del Sevilla Fútbol Club. A través de este vehículo podemos conseguir docenas de millones de euros"