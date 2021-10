La tercera jornada de la Conference League ha dejado un resultado para la historia del fútbol. El desconocido Bodo/Glimt, equipo del norte de Noruega, ha ganado por 6-1 a la Roma de José Mourinho.

Es la cuarta derrota de la Roma en 13 encuentros disputados este curso.

El partido se fue 2-1 al descanso en el Aspmyra Stadion de Bodo, pero el vigente campeón de la liga noruega marcó cuatro más en la segunda parte. Los goles locales los firmaron Botheim (2), Berg, Solbakken (2) y Pellegrino. El exbarcelonista Carles Pérez anotó el gol del honor para los romanistas.

El entrenador portugués sufre así la mayor derrota de su carrera como entrenador, tras el famoso 5-0 que el Barcelona de Pep Guardiola le endosó al Real Madrid de Mourinho en el Camp Nou en noviembre de 2010, en el primer Clásico que el de Setúbal vivió en el banquillo blanco.

Solo dos equipos habían hecho cinco goles a un equipo dirigido por Mourinho: el Barça (con el ya citado 5-0 al Madrid en noviembre de 2010) y el Tottenham (5-3 al Chelsea en enero de 2015).

Al final del partido ante el Bodo/Glimt, Mourinho comparecía para asumir su culpa en la derrota. "He decidido hacer muchos cambios porque estamos en un momento de la temporada con muchos partidos. Sabía de las limitaciones de este equipo, no es nada nuevo, pero obviamente me esperaba una respuesta mejor", declaraba el luso. "Pero la decisión ha sido mía, así que la responsabilidad es mía", apostillaba.