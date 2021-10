Instantes después de terminar el partido ante el Mallorca (2-2), donde el Valencia ha logrado el empate con dos goles agónicos en los minutos finales, Gabriel Paulista ha sido tajante a la hora de hablar de los objetivos en los que según su opinión, debe moverse el equipo. Ha hablado muy claro, no quiere seguir así y se le nota molesto con la falta de ambición.

Bordalás, por su parte, se fue por las ramas cuando le preguntaron por las posibilidades del Valencia para estar en Europa y el central brasileño, condicionado por el partido que acababa de terminar, no se mordió la lengua: "No podemos salir aquí a hablar y decir que no queremos jugar Europa. Yo quiero llegar a Europa este año. Vine para estar arriba y si es para estar entre los diez primeros no quiero estar".

"Hay que ganar ya. Los jugadores nos juntamos y hablamos de estar entre los diez primeros. Yo quiero jugar Europa y estoy seguro de que mis compañeros también quieren, pero para eso tenemos que mejorar mucho y estamos en ese camino de mejorar. Somos el Valencia y tenemos que querer más y ser más ambiciosos. Llevamos dos años sin Europa y tenemos que luchar por volver. No podemos hacer una temporada como la pasada".

El central de 30 años se ha lanzado a analizar el partido contra el Mallorca: "Ellos con poco y con los errores nuestros nos penalizaron. Sacar un 0-2 no es fácil. Los partidos son cada vez más complicados. No podemos contentarnos con tan poco. Hay que querer más, tener ambición de estar arriba. Hay que mejorar cada vez más, entrenar más y competir al máximo para ganar los tres puntos".

Paulista no está contento con la conformidad del equipo y pide más ambición en todos los sentidos y en todas direcciones: "No podemos hacer un partido bueno y estar contentos por un partido. Llevamos muchos partidos sin ganar y hay que volver a hacer lo que hacíamos bien, aprender de los errores y no cometer más".

"Hemos cometido muchos errores. No es por hoy. Son varios partidos y hay que tener autocrítica. Tengo mis fallos, pero si cada uno de nosotros habla de los errores y podemos mejorar estaremos arriba", sentenció Gabriel.