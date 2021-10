François Pinault, multimillonario francés propietario del Rennes, intentó hacerse con los servicios del mexicano del Ajax Edson Álvarez. Y lo hizo a través de su mujer, la actriz mexicana Salma Hayek.

"Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", dijo Álvarez a De Telegraaf de Holanda. "Sí, es difícil rechazar una llamada así, pero al final no tuve dudas".

Edson Álvarez llenó de elogios a la actriz mexicana que hizo una gran carrera cinematográfica desde hace más de tres décadas y entre sus películas destacan Frida o Abierto hasta el amanecer. "Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas de Hollywood, una estrella. La tengo en muy alta estima. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy", dijo Álvarez.

Álvarez destacó su paso en la Eredivisie y quiere hacer historia como en su momento lo hicieron Andrés Guardado y Héctor Moreno con el PSV Eindhoven. "En México ven al Ajax como uno de los clubes más grandes de Europa. Debido a la presencia de Héctor Moreno y Andrés Guardado, muchos mexicanos solían ver al PSV, pero la generación actual está creciendo mirando al Ajax. Las actuaciones en la Liga de Campeones aseguran un gran respeto, pero creo que el mundo entero quedó gratamente sorprendido por nuestro partido contra el Borussia Dortmund", apuntó.

Edson, de 24 años, es uno de los jugadores con más proyección del club holandés. Ya ha tenido ofertas de otras ligas como la Serie A italiana o la Ligue 1 francesa. Sin embargo, el defensor prefiere seguir formándose en el Ajax: "Quiero jugar en la Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar".