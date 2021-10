Joshua Kimmich ante el Dortmund. | Europa Press

El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha instado este miércoles al futbolista del Bayern Joshua Kimmich a vacunarse contra el coronavirus porque eso también alentaría a otros a recibir ese mismo tratamiento. Kimmich reveló recientemente que aún no se ha vacunado, citando algunas preocupaciones sobre los posibles efectos a largo plazo, aunque no descartó hacerlo en el futuro. Su postura ha sido criticada incluso por el Gobierno alemán.

Seehofer, cuyo ministerio también es responsable del deporte alemán, recordó que la vacunación es el arma más eficaz contra la pandemia. "¡Piénsalo de nuevo y vacúnate! Eres una personalidad y un modelo a seguir. Si te vacunas, otras personas dirán 'yo también lo haré'", apuntó el político en declaraciones a Bild-TV.

El jugador del Bayern de Múnich explicó después de la victoria por 4-0 contra el Hoffenheim sus motivos de negarse a hacerlo. Principalmente el que la vacuna se haya desarrollado en muy poco tiempo y prefiere que haya estudios a largo plazo y por los posibles efectos secundarios.

El internacional alemán sabe que su decisión de no vacunarse puede influir negativamente en otras personas por la figura que es en Alemania: "Porque solo quiero esperar por mí mismo cuando haya estudios a largo plazo. Sin embargo, soy consciente de mi responsabilidad. Por supuesto, me adhiero a las medidas de higiene. También se da el caso de que a los jugadores no vacunados del club nos hacemos pruebas cada dos o tres días".

La vacunación no es obligatoria en Alemania, pero la Bundesliga y los clubes, incluido el Bayern, están animando a los jugadores a hacerlo. Según registros oficiales recientes, alrededor del 66% de los alemanes están completamente vacunados y las autoridades apuntan a una tasa de vacunación del 85% para el grupo de edad de 12 a 59 años y del 90% para los mayores de 60 años.