Schweinsteiger, sobre Mourinho: "Quizá no jugué con él por haber jugado con Guardiola"

Schweinsteiger sobre Mourinho: | Cordon Press

Bastian Schweinsteiger fue leyenda en el Bayern de Múnich, pero apenas tuvo impacto en la historia del Manchester United, equipo al que llegó en 2015 y en el que solo estuvo dos años. Ahí coincidió con José Mourinho, que no contó demasiado con él. Esa falta de confianza ha sido analizada por el propio jugador germano en una entrevista con BBC Radio 5Live.

"No jugué mucho con Mourinho desafortunadamente, pero aún le respeto. Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué no jugaba. Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta...", comentó Bastian en la entrevista.

Pese a todo, Schweinsteiger respeta mucho al técnico de la Roma: "Aún así, me gustó cómo lo estaba haciendo Mourinho en realidad. Por supuesto, el estilo de juego es diferente, creo que por eso se fue Zlatan. No era tanto fútbol, a veces era más directo. Pero tuvo éxito con sus equipos. Fue simplemente una sensación extraña".

Hay que recordar que Bastian llegó a ser apartado del equipo para ser mandado a jugar con el filial. El técnico portugués fue el causante de esto con sus decisiones, las cuales posteriormente reconoció equivocadas. "Ahora sería parte del equipo. Me arrepiento y no tengo ningún problema en admitirlo", dijo Mourinho en su día.