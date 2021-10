La afición del Atlético pregunta... sobre el 2-2 ante el Levante

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Levante-Atlético de Madrid (2-2)

Pregunta de @alex_martinn_10:

¿Por qué al equipo le está costando hacer buenos partidos del minuto 1 al 90? — Álex Martín (@alex_martinn_10) October 28, 2021

Respuesta: La pregunta del millón, compañero. De 13 partidos jugados, el Atlético solo ha ganado con tranquilidad el del Barcelona y lo hizo con solo 45 minutos bien jugados de 90. El resto se han salvado de milagro, por la mínima o se ha perdido y empatado. Da la sensación de que van ganando 5-0 o 0-5 cuando apenas están 0-0 o con un gol a favor. Solo aceleran con palos cuando debería haber ‘palos’ para que no pasase eso. Muy preocupante, aunque espero que solucionable con responsabilidad por parte de plantilla y entrenador.

Pregunta de @reverendo751:

Reinterpretaran esas manos para que la haga Nacho o Militao y no sea penalty. Esta jornada le han birlado 2 ptos a Sevilla y Atletico. Tebas y Rubiales chiringuito S.A — #reverendo75 (@reverendo751) October 29, 2021

R: No sé lo que pasará porque cada día es una historia nueva con los árbitros. Están muy perdidos, son muy malos y el fútbol está en serio peligro.

Pregunta de @Cuevanuco1:

David, en el grupo de libertad digital solo se habla del trampas. — Cuevanuco (@Cuevanuco1) October 28, 2021

R: No estoy de acuerdo. De hecho en los últimos años hay muchísimos más artículos del Atlético de Madrid incluso en días en los que la noticia más importante debería ser sobre el Real Madrid. Hay mucha más obsesión por criticar al Atlético. Obsesión que da espacio al Atlético y se lo quita a otros. Toda presencia en medios es buena y aquí tenemos las dos vertientes. Que hablen Cuevanuco, que hablen, que eso, aunque parezca que no, es tiempo dedicado al Atlético y no a otros.

Pregunta de @garciappc:

El equipo llega bien hasta el área pero a partir de ahí no se crean oportunidades, no se finalizan jugadas. No crees que falta desborde? El unico recurso es el centro lateral a la nada o el tiro desde la frontal. — César García (@garciappc) October 29, 2021

R: Pero no debería faltar desborde con la gente que hay arriba. A mí la sensación que me da es que hay poca verticalidad porque se busca el pase fácil. Se tienen que asumir errores si es por buscar el 2-0 o el 0-2. Dan la sensación de soltar el balón al compañero para ver si él hace vertical la jugada. Prefiero 1.000 veces un error por atrevimiento que uno por conservadurismo.

Pregunta de @diamondass4:

David, ¿Qué opinas del futuro de Cunha en Madrid? — ur da (@diamondass4) October 28, 2021

R: El gol de ayer le mete de lleno en la batalla. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer y ha ganado confianza. Necesita, eso sí, más minutos para demostrar sus virtudes. Los hechos hablan por sí solos y ayer en Valencia abrió la lata, algo que Simeone tendrá en cuenta. Le veo como un jugador muy útil para este Atlético.

Pregunta de @pipasdecoco:

Se puede denunciar penalmente a los árbitros con el reglamento en la mano? — Andrelo ⚡ (@pipasdecoco) October 29, 2021

R: No lo sé, dependerá de la interpretación, ¿no? Aquí ya todo es interpretable.

Pregunta de @AngeldeBenitoO1:

El equipo está mal, ok, pero lo de los arbitrajes que sufre joao es de lo más escandaloso que se está viendo y parece que eso de proteger jugadores es cuando visten otra camiseta — Maximus (@AngeldeBenitoO1) October 28, 2021

R: Las ‘palizas’ sin castigo que le dan a Joao son criminales. Es increíble que el Atlético sea el equipo que menos faltas haga de Primera y el que más amarillas lleve. Sigo pensando lo mismo sobre los árbitros: son muy malos. Falta personalidad y sobra chulería. Cuando se acongojan, amarillas. Si el escenario es grande, miedo y cartulinas. Imparten justicia desde la inseguridad patológica de no saber dominar el escenario y el juego.

Pregunta de @Francis80547517:

Yo recuerdo cuando era adolescente cuando los clubes tenian la posibilidad de recusar a los árbitros, viendo como está el colectivo hoy ¿seria una solucion? O mandarlos a la nevera unos cuantos partidos — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) October 28, 2021

R: El problema es que parece que no se puede decir nada de ellos porque siempre hay una vía de escape reglamentaria. Como mucho nevera una semana y luego a lo de siempre. Son un colectivo blindado. Poco se puede hacer si los responsables de este deporte no espabilan.

Pregunta de @CondesAlv:

¿el arbitraje de hoy es considerado cárcel? — Condés (@CondesAlv) October 29, 2021

R: En la cárcel está el fútbol que conocíamos y lleva encerrado ahí mucho tiempo por arbitrajes como el de ayer.

Pregunta de @RicardoRuizHer8

Hoy quien ha estado peor. El Atleti o el árbitro. Yo no me como más partidos. — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) October 28, 2021

R: Horribles los dos. El árbitro por dar una lección de antifútbol y el Atlético por sumar 12 partidos de 13 en los que juega a rachas, sin hambre y esperando que el gol aparezca sin acelerar ni ir a buscarlo. Horribles los dos.

Pregunta de @VeccoCorvis:

Por qué no habláis los periodistas de los árbitros y los denunciados en cada partido?en todos los partidos de esta temporada el Atlético de Madrid ha sido perjudicado...a que viene esto? — 🏆CAMPEÓN DE LA LIGA 20/21, ATLÉTICO DE MADRID. (@VeccoCorvis) October 29, 2021

R: Estamos hablando de ello. De hecho ayer pude ver a infinidad de compañeros en redes sociales hablando de esto en concreto y poniendo incluso datos de amarillas, faltas, penaltis, decisiones extrañas... Creo que el tópico de "no habláis de esto" es el mismo que el de "no lo verás en televisión" haciendo una captura de una noticia sacada en televisión. Estamos hablando de este tema.

Pregunta de @poyatos_alvaro:

Por qué no se considera a Suárez como candidato real para el Balón de Oro???

Literalmente metió dos goles menos (21) que Benzema (23) en Liga y le valió para ganarla, cosa que el francés no hizo; por muy bien que juegue... — Alvaro Poyatos (@poyatos_alvaro) October 29, 2021

R: Porque no hay campañas a favor de Luis Suárez. Seguramente en otro equipo se hablaría de que lo merece porque "tiene el doble de mérito con su edad y tras lo que pasó en Barcelona" el haber dado una Liga al Atlético. Pero claro, esa campaña no interesa.

Pregunta de @Quimica1218:

¿El Metropolitano tiene que gritar protección a Joao, donde nos va a llevar la sensación de provocación que tiene el colectivo arbitral con el Atlético? — Química 1218 (@Quimica1218) October 29, 2021

R: Está claro que a Joao le pueden reventar el tobillo de nuevo a base de patadas como las que está recibiendo. Si no se castigan con amarillas lo seguirán haciendo. Pero claro, si tenemos en cuenta que el equipo que menos faltas hace es el Atlético y es a su vez al que más amarillas sacan... Las conclusiones son sencillas.