Laporta al presentar a Sergi: "Podríamos haber cesado antes a Koeman"

Sergi Barjuan, es el nuevo entrenador interino del FC Barcelona tras la destitución de Ronald Koeman la pasada noche. Este anuncio es el paso previo a la contratación, según informan todos los medios de comunicación catalanes, de Xavi Hernández y hoy tocaba rueda de prensa de presentación. Eso sí, el protagonista ha sido Joan Laporta. El presidente azulgrana ha hablado del pasado, presente y futuro del banquillo del Camp Nou.

Finiquito de Koeman

"Todo afecta de cara a los fichajes. Pagar un dinero no previsto, afecta. Como era una situación que se habría podido tomar antes, ya habíamos planteado lo que podría suponer para el club. Está resuelto, dentro de lo improvisto. La cantidad es confidencial. Es importante, eso sí. Ahora el asunto económico lo estudiamos con más detenimiento que nunca. Más de lo que lo han estudiado las Juntas anteriores"

Elegir a Sergi como interino

"Jordi Cruyff forma parte de la secretaría técnica. Estaba más cercano a Ronald. Mateu y la secretaría informó a la Junta y vimos que era una situación insostenible. Antes de decírselo a Koeman, todos pensábamos en Sergi. Hubo un momento en que para no deshacer la estructura que tenemos, pensamos en Capellàs. Ciertamente pensamos que Sergi nos aporta más confianza. Albert cogerá temporalmente al Barça B. Es un entrenador de prestigio en la casa. Tiene muchos conocimientos y tenemos buenas referencias. Creímos que esta decisión es la mejor. Jordi no se planteó nunca como una opción"

Fichar a Xavi

"No he cambiado de discurso sobre Xavi. Siempre he dicho que sería técnico del Barça. Además dije que quería que fuera entrenador durante mi mandato. Hemos comentado partidos del Barça por teléfono. Hemos visto partidos del Barcelona juntos. Todas las noticias son positivas. También tiene en contra que hace poco que es entrenador y que no tiene un amplio recorrido. Por mucho que hablemos mucho de Xavi, el Barça tiene opciones"

Cesar a Koeman

"Posiblemente debió ser antes. Había unas circunstancias que me llevaron tomar esa decisión. Ahora visto lo visto es fácil decirlo. Creímos que Koeman se merecía ese tiempo. Era una forma de motivar al entrenador y al equipo. Asumo la responsabilidad de esta decisión. Si lo analizo fríamente, ganamos al Dinamo y al Valencia, pero luego han venido una serie de resultados que hicieron la situación insostenible. Ahora tenemos la esperanza de que sirva de motivación y esto remonte"

Fichar a Xavi y opinión sobre él

"Mantendré las reservas sobre este tema. Tenemos que actuar como profesionales. Está en un proceso muy interesante. Evoluciona muy bien y tengo muy buenas referencias de personas que lo conocen más que yo en esas facetas. Hablo con él muy a menudo. Cuando dimos el margen de confianza a Koeman, he hablado con él. Conozco perfectamente su opinión. Hablamos como dos personas que nos apreciamos. Mi opinión es muy buena"