Neymar: "Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico conmigo las 24 horas"

Neymar ha hablado para el canal de Fui Clear sobre su vida privada y ha analizado la actualidad de su club, el Paris Saint-Germain, y de la selección brasileña. La vida del delantero del PSG fuera de los terrenos de juego siempre ha sido motivo crítica, pero él lleva años afirmando que ese estilo de vida no afecta en absoluto a su rendimiento en el césped.

Neymar defiende su forma de divertirse cuando no está jugando o entrenando: "Hablo de respeto porque la gente dice: 'Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello'. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso".

El jugador de 29 años llega a afirmar que sólo sale de fiesta cuando puede y no tiene partidos o entrenamientos con su club o con la selección brasileña: "Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. ¿Cuál es el problema?".

"Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?", pregunta de forma irónica Neymar.

"Tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera....", afirma Neymar ante los que le critican.

Sobre el PSG

Neymar admite también que está "bien" y "feliz" en el PSG. "Tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos", asegura el delantero brasileño sobre la temporada del club parisino.

Al brasileño le gusta la idea de jugar junto a Messi y Mbappé y de "esforzarse el uno por el otro" para lograr lo que se espera de una plantilla como la del PSG, plagada de estrellas: "Estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todo para hacer una gran temporada y conquistar títulos".

Sobre Vinicius y Rodrygo

También tuvo buenas palabras para sus compatriotas Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, ambos futbolistas del Real Madrid: "Tenemos jóvenes nuevos ahora en la selección, como Vinícius y Rodrygo, que son dos jugadores que pueden crecer mucho más todavía".

"Brasil es un país que genera muchos jugadores buenos", indicó Ney, que sobre las comparaciones entre la generación actual, criticada por su falta de creatividad, dijo que el "fútbol ha cambiado mucho" y que hoy "los jugadores tienen perfiles diferentes".