El París Saint-Germain se libró este viernes de una noche de brujas con su agónica remontada frente al Lille en la Liga francesa (2-1), gracias a los goles de Marquinhos (74’) y Ángel Di María (88’). Un partido que vio el despertar de Neymar, presente en todos los momentos importantes de la remontada del equipo, y en el que Leo Messi volvió a estar bastante gris. El exjugador del Barcelona se tuvo que quedar en el vestuario tras el primer tiempo por unas molestias que arrastraba esta semana en los isquiotibiales.

Pese a ser líder de la Ligue 1 con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Lens (31 por 21), con un balance de diez victorias, un empate y una sola derrota después de doce jornadas, el juego del PSG sigue sin convencer y tanto el técnico Mauricio Pochettino como sus jugadores son objeto de numerosas críticas.

El director deportivo del club parisino, el brasileño Leonardo Nascimento de Araújo, hacía autocrítica a la conclusión del partido ante el Lille asegurando que "el equipo tiene que mejorar, es obvio". "Hubo jugadores que llegaron al final de la preparación, hubo cambios importantes. No estamos donde queremos estar, pero el equipo está trabajando duro. Eso es muy importante", añadió.

Eso sí, Leonardo también tuvo reproches para la prensa —incluida la española— por su manera de criticar al PSG: "Lo único que no me gusta demasiado es la forma de juzgar. Hay una manera de hablar, de criticar gratuitamente (...) Pueden decir que no somos buenos, pero se está empezando a ir demasiado lejos. Decir que el entrenador no entiende de fútbol, que nació ayer... que los grandes jugadores que hemos llevado apestan. Hay gente que quiere quedar bien hablando del PSG, es una promoción personal".

"No jugamos como queremos, pero tenemos diez victorias, un empate y una derrota. Tenemos una ventaja de diez puntos sobre el segundo clasificado. Que no jugamos como queremos, vale. Pero estamos en el camino", decía el brasileño.

"Sabemos cómo darle la vuelta a las cosas. Esta es la cuarta victoria en el minuto 90. No se puede hablar así de Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, el entrenador, Marquinhos... ¿Ramos también? Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando", apuntó Leonardo.