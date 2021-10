Guti sueña con entrenar al Real Madrid

El excentrocampista José María Gutiérrez, conocido como Guti, ha declarado este domingo a la prensa turca que sigue soñando con entrenar al Real Madrid, aunque no descarta volver a Turquía, donde fue segundo entrenador del Besiktas en la temporada 2018/19.

"Mi sueño es dirigir el Real Madrid, pero si de Turquía viene una oferta u oportunidad, ¿Por qué no? Quiero dirigir un equipo", ha dicho el madrileño al diario turco Sözcü. El exfutbolista tiene muy buen recuerdo de la liga turca, donde jugó con el Besiktas entre 2010 y 2012 y luego dirigió al equipo estambulí como segundo entrenador de Senol Günes.

"No puedo entrenar al Fenerbahçe o al Galatasaray. Si llega una oferta, diré que no", añadió, mostrando su lealtad al equipo blanquinegro turco. Guti se encuentra sin equipo desde mayo de 2020, cuando dejó de entrenar al Almería y, desde entonces, no se le ha relacionado con ningún club.

El de Torrejón de Ardoz ha insistido en que sigue todos los partidos del Besiktas en la liga turca y la Champions, aunque de momento descarta que haya una oferta del equipo. "Veo sus partidos de la Champions en directo y también sigo la liga. Por supuesto cuando ves el estadio hay un anhelo de volver, pero no existe esa oportunidad por ahora", señala.