Messi: "Me dolieron las palabras de Laporta, no me lo merezco"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Sport en la que aborda sin tapujos cómo se fraguó su salida del FC Barcelona rumbo al París Saint-Germain. El argentino, que vistió la camiseta del primer equipo azulgrana durante 16 años, reitera lo que ya dijo en su despedida: no se quería ir, pero se vio obligado por las circunstancias.

La situación económica del club era muy delicada en ese momento —y lo sigue siendo— y Messi tuvo que marcharse al PSG, club con el que firmó pocos días después de que el Barça hiciera oficial su salida.

En la entrevista a Sport, Messi no duda en reconocer que no encajó bien las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, para justificar la decisión. "Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me merezco", ha señalado el rosarino.

El excapitán del Barça, que reconoce que no ha vuelto a hablar con Laporta tras su marcha al PSG, insiste en que "como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un 50 por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona".

Ahora Messi está centrado en el PSG, con el que quiere volver a ganar una Champions League, que sería la primera del cuadro parisino. También tiene en su punto de mira el Mundial de Qatar 2022. Y no descarta colgar las botas después de la cita en Qatar. "Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé que pasar en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento", ha dicho un Leo Messi que no descarta volver al Barcelona en un futuro a medio plazo "como secretario técnico".

"Me encantaría ser secretario técnico, pero no sé si va a ser en el Barcelona. Si se da la posibilidad me gustaría volver al club para aportar lo que pueda porque lo amo. Me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga estando entre los mejores del mundo", dice Messi.

Asimismo, Leo dice que mantiene contacto con tres excompañeros en el Barcelona: su compatriota Sergio Kun Agüero, que acababa de llegar este verano, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. No nombró a ninguno más. Preguntado por si estaba "decepcionado" con el resto de jugadores barcelonistas, el delantero respondía: "No, decepcionarme no, porque les conozco a todos de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento".