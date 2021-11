Peligra el futuro de Sergio Ramos en el París Saint-Germain. Según informa el diario Le Parisien, cercano al club presidido por Nasser Al-Khelaifi, el PSG empieza a estudiar seriamente la posibilidad de rescindir el contrato del central sevillano, de 35 años, asumiendo el error de su fichaje.

Cabe recordar que Ramos firmó por dos temporadas con el club francés, con el que todavía no ha podido debutar por culpa de los distintos problemas físicos que arrastra de la pasada campaña.

"Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando", dijo este fin de semana el director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo Nascimento de Araújo, para tratar paliar las críticas al juego del equipo, a algunos jugadores y al propio entrenador, Mauricio Pochettino.

Cuatro meses después de llegar al PSG, Ramos todavía no ha jugado un solo partido con su nuevo equipo, ni oficial ni amistoso. Se espera que en los próximos días se incorpore a la disciplina con el grupo, pero ese momento no termina de llegar.

Así, Le Parisien señala que "ya no es ciencia ficción" la opción de que el PSG rescinda el contrato del camero, que el pasado 8 de julio firmó con los galos hasta 2023. "La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado", apunta el diario parisino.

Cabe destacar que el último partido que jugó Sergio Ramos fue el pasado 5 de mayo, con la camiseta del Real Madrid, en la vuelta de semifinales de la Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge (2-0). Han pasado ya seis meses y el central de Camas sigue inédito, sin haber disputado todavía un solo minuto con el PSG.