Vinicius Junior es uno de los jugadores de moda en Europa y se ha vuelto un imprescindible en las alineaciones de Carlo Ancelotti. El Real Madrid desembolsó 45 millones de euros al Flamengo por el traspaso del joven extremo cuando solo tenía 16 años. Esta, su cuarta temporada en el equipo, ha supuesto la de su explosión como un futbolista que marca la diferencia a niveles desorbitados. Es el segundo máximo goleador del equipo, con nueve goles, sólo por detrás de Benzema.

Su actual contrato expira en junio de 2024, pero su crecimiento imparable puede provocar que el club blanco ya empiece a pensar en blindarle. En una entrevista para Tatiana Mantovani en el programa TNT Sports de Brasil, el propio Vinicius fue muy explícito sobre lo que piensa en lo referente a su renovación: "No me han dicho nada, pero estoy muy tranquilo porque queda mucho tiempo aún".

"Claro que quiero renovar, claro que quiero quedarme aquí por mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo con eso, todo en el momento correcto. El contrato que tengo aún es el de cuando tenía 16 años. No importa cuándo voy a renovar, cuánto voy a cobrar o cuánto cobro, lo que importa es la satisfacción de estar en el mejor equipo del mundo", aseguró el brasileño.

Fue Federico Peña, representante del jugador, quien puso el foco en el contrato del futbolista con unas declaraciones que hizo recientemente en Globo Sporte: "Lo normal, en un jugador que firma por cinco o seis años (Vinicius firmó seis, de 2018 a 2024), es que cuando queden dos años, se empiecen las conversaciones para renovar. ¿Qué pasará? No lo sé. Todo depende de la entidad del club, del tamaño, y está el tema de que el deportista quiere mejorar".

Vinicius gana 3,2 millones netos por temporada, una cifra que por objetivos puede extenderse hasta los cuatro millones de euros. Según publicó Goal, está entre los cinco salarios más bajos del equipo. Peña no lo confirma, pero sí deja claro que su representado merece una mejora: "Realmente no sabemos cuáles son los salarios de los otros jugadores. Digamos que está en el tercio inferior. Con Vinicius, hay una perspectiva diferente. Fue reclutado a los 16 años, es el único jugador contratado por el Real Madrid sin haber disputado ningún partido profesional. Tal vez sea mejor para él que tenga este contrato, que no esté entre los más altos en este momento, y que, cuando se extienda, tal vez pase al primer tercio".