La afición del Atlético pregunta... sobre el 3-0 ante el Betis

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey de Atlético de Madrid y Real Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Atlético de Madrid-Betis (3-0)

Pregunta de @AlGoncalve:

Los laterales en defensa es lo más flojo del Atlético? Saludo 🇺🇾 — ALE GONCALVE (@AlGoncalve) October 31, 2021

Respuesta: ¡Saludos a tierras charrúas! Creo que están lejos de los años en los que Filipe y Juanfran dominaban los laterales. También es cierto que ahora, más que con laterales, se juega con carrileros. Ahí sí me gustan Trippier y Carrasco. Aún así, suele ocurrir que si los carrileros atacan mucho, como es el caso, luego se busca mucho la espalda en ese lado del campo y se nota más en defensa. Hay que buscar el equilibrio para no sufrir en las transiciones.

Pregunta de @rehm69:

No es una pregunta, si una observación: Griezmann y Correa lanzando los tiros de esquina ha sido un acierto. Un saludo y forza, Atleti! 🔴⚪️ — Roy ™ (@rehm69) October 31, 2021

R: Totalmente de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho el tipo de balón que pone Correa. Alto, bien colocado, con la velocidad justa... Igual que los de Griezmann. Ante el Betis se remató mucho más que ante otros equipos.

Pregunta de @apalomar64:

No te parece que el equipo está mucho más compensado jugando con 2 delanteros que con 3.

El centro del campo tiene más músculo y cierra mucho más los espacios.

Portería a cero es la mejor conclusión.

Un saludo. — @gus (@apalomar64) October 31, 2021

R: Sí, pero eso te vale con el 5-3-2, 5-2-3 o con el 4-4-2. Sí es cierto que el 4-3-3 o incluso el 3-4-3 de Levante parte mucho al equipo, pero la clave es equilibrar las transiciones. Eso y la intensidad, que suele fallar y mucho en algunos partidos. Como tú, prefiero dos delanteros o un 9 con un segundo más suelto y con movilidad.

Pregunta de @poyatos_alvaro:

Para mí la clave no es el músculo en el centro del campo, si no que los centrales estén bien. Con Savic y Josema en plenitud, como estuvieron ayer, el equipo está perfectamente balanceado con los tres delanteros. Indispensable es tambien el trabajo de Grizzi y RDP en defensa — Alvaro Poyatos (@poyatos_alvaro) November 1, 2021

R: También es cierto. Los centrales ayudan, sobre todo cuando vemos juntos a Savic, Giménez y Hermoso. Juntos y bien físicamente son muy poderosos en defensa. Y como dices, el equilibrio se busca con sacrificio también de otros futbolistas. De Paul ayuda muchísimo a Koke para cubrir más campo y tanto Correa como Griezmann bajaron a ayudar muchísimo ante el Betis y tapar las salidas a la vez que abrían vías de juego u ocupaban espacios en jugadas rápidas.

Pregunta de @Victor_Pau07:

Gran partido de todo el equipo. Con intensidad está claro que el Atleti es un gran equipo. ¿Se sabe cuándo vuelven de lesión Llorente, Lemar y Kondo? — Víctor Cáceres Gómez (@Victor_Pau07) October 31, 2021

R: La intensidad es clave. Cuando están un mínimo de 70 minutos de 90 a un ritmo de atención altísimo, el Atlético es favorito a ganar cualquier partido. Los lesionados... Kondgobia podría llegar ante el Valencia, pero veo complicado que puedan hacerlo Lemar y Llorente. No se arriesgará con ellos.

Pregunta de @reverendo751:

Porque hoy no nos han sacado 5 amarillas? Joao se la merecia tras darle 4-5 patadas y no sonreir. Se perjudica a ciertos equipos para que Farsa no se descuelgue? — #reverendo75 (@reverendo751) October 31, 2021

R: No sacó amarillas y dejó jugar. Buena noticia. No creo en conspiraciones, es decir, no sé nada del Barcelona y lo que comentas.

Pregunta de @poyatos_alvaro:

Para el partido del miércoles,¿crees que sacará Simeone el mismo dibujo que hoy? Teniendo en cuenta que el Liverpool juega mucho por bandas y quizá baste con los 2 mc que abarcan mucho campo como se ha visto hoy. Quizá debería proteger más el perfil izquierdo por Salah y TAA. — Alvaro Poyatos (@poyatos_alvaro) November 1, 2021

R: No estarán Griezmann y Savic, que sí estuvieron el domingo, pero creo que seguirá con tres centrales para precisamente tapar con 5 las acometidas rivales. Joao entraría por Griezmann y pocos cambios veo más. No creo que haga muchos experimentos.

Pregunta de @RicardoRuizHer8:

Crees que cuando vuelva Marcos Llórente y Lemar seguiremos jugando este sistema 3-4-3. Un saludo. — RICARDO RUIZ🐢 (@RicardoRuizHer8) October 31, 2021

R: El 3-4-3 se vio más ante el Levante que ante el Betis aunque por momentos con los tres centrales se pueden hacer cambios y jugar con mucha gente por delante. Si la cosa va bien tocará pocos detalles o al menos debería tocar poco. Yo, de momento, no tocaría la pareja De Paul-Koke y a partir de ahí tiene mucho que colocar por delante ya sea Marcos, Lemar, Joao, Correa, Griezmann, Suárez... A mí me gustaría ver una medular con Koke-De Paul-Lemar y por delante Joao-Griezmann-Suárez. Luego ya sería tocar piezas dependiendo del partido. ¿Quieres más potencia? Entra Marcos. Quieres alguien que revolucione partidos. Entra Correa. Bendito problema.

Pregunta de @NuEmilio:

Para mí el detalle más bonito...y que se ve como está el vestuario .....ha sido la celebración de todo el equipo del gol del Menino...........eso es una gran señal de.que este equipo está unido y va a ir para arriba — Emilio (@NuEmilio) October 31, 2021

R: Es ya de por sí un vestuario muy unido, pero les puede reforzar aún más salir de las dudas que se han tenido a principio de curso. Además me consta que hay muchas ganas de ver todo el potencial de Joao Félix y cada día gana más peso dentro del equipo y del grupo.

Pregunta de @Quimica1218:

Para mí Griezman ha hecho un partido superlativo, el árbitro no perjudicó pero tampoco ayudó, ¿que motivos existen para que un equipo con tantas figuras, favorecedor del futbol tenga esa inquina arbitral? que se percibe incluso cuando no perjudican. — Química 1218 (@Quimica1218) October 31, 2021

R: El árbitro, por suerte, no influyó en el marcador, pero se comió el penalti a De Paul por plantillazo. Inexplicable que el VAR no diga nada. Más que inquina, lo que yo veo es que el nivel es bajísimo y lo peor de todo, siendo el nivel bajo, se creen que son muy buenos. El Atlético, por calidad, descontrola partidos y los colegiados ahí se atemorizan. Prefieren que no pase nada para intervenir lo justo y poco. Griezmann, por otro lado, está volviendo a ganar peso en el equipo y con confianza, ojo a lo que puede dar Antoine. Mucho ojo.