La afición del Real Madrid pregunta... sobre el 2-1 ante el Shakhtar

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, queremos responder a las preguntas que tengan sobre los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey del Real Madrid. Seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Pregunta de @lunt_jeffrey

No atacamos no presionamos .todo el mundo nos presiona y nos cuesta salir con la pelota.....me sigue faltando la figura del 9.....quién defiende en el Madrid....solo Casemiro....lucas Vázquez y Carvajal no pueden ser titulares ....nos falta empuje ....comparado con el Liverpool.. — j.d (@lunt_jeffrey) November 3, 2021

Respuesta: Creo que el partido fue realmente malo, pero no comparto tu análisis tan negativo y contundente. Si es cierto que el Rea Madrid ha bajado su nivel en el último mes y medio considerablemente y en todas las líneas. Ahora atacan y defienden peor pero, por contestar a algo más ya que has dicho muchas cosas, yo sí creo que en este equipo defienden todos. Si algo no falta es compromiso.

Pregunta de @davidrojanom

Pues me pareció un truño. Los laterales no aportan ataque, Lucas Vázquez le pone ganas pero no debe ser el titular arriba y el centro del campo debe rotar en Liga para estar fresco en Champions . Ancelotti muy lento en los cambios — David RM (@davidrojanom) November 3, 2021

R: Fue un mal partido de los dos laterales. Diría que de todos menos de Benzema, Vinicius y Courtois. Que Lucas Vázquez sea titular como extremo derecho habla muy mal de Bale, Hazard o Asensio ya que Rodrygo está lesionado. En condiciones normales, con todos los jugadores a un nivel normal, Lucas ya solo tendría recorrido de lateral derecho, pero la realidad es que es más fiable que los otros que he citado. Carvajal está a años luz de su nivel máximo. Supongo que será porque viene de una nueva lesión. Hay que darle tiempo porque merece la pena esperarle. Es muy bueno cuando está en condiciones.

Pregunta de @Serpao

Mientras que en barcelona se intenta recuperar a Dembele cada vez que sale de lesión, aqui tenemos un entrenador que lleva todo el año ninguneando a Hazard (que por fin está sano). Es increible.

Y ya no solo por Hazard, tambien por el resto. La plantilla parece de 13 ... — Serpao (@Serpao) November 3, 2021

R: Hazard no se ha ganado el derecho a enfadarse porque no le ponen. Lleva demasiados años sin que se note su presencia cuando está en el terreno de juego. Dicho esto, creo que Ancelotti le va a necesitar, aunque sea por una cuestión numérica para las rotaciones, y debería, porque es su obligación, intentar recuperarle. No es un jugador tan inútil porque le he visto con Bélgica y aunque no es el del Chelsea, sí debe tener más minutos. Parece que tiene el papel de Bale con Zidane y esto sería un error por parte de Carlo.

Pregunta de @ferinapa

Me preocuparé mucho y me cabrearé más si no ganamos bien al Rayo. Espero que Ancheloti o su hijo hagan cambios — Fernando Inaga (@ferinapa) November 3, 2021

R: Las rotaciones. Este tema me parece importante. En los últimos partidos estamos viendo como Ancelotti a penas cuenta con 13-14 futbolistas y es algo que ya le pasó en su primera etapa. Sería repetir el mismo error. ¿Qué va a hacer ante ele Rayo? ¿Poner a los mismos once que ante el Shakhtar y luego solo hacer cambios por lesión o molestias? No pasará porque creo que el miércoles no tuvo su mejor día desde el banquillo al no hacer ningún cambio cuando el equipo lo demandaba, pero sí estoy viendo que cada vez hace menos rotaciones, que cada vez confía menos en determinados futbolistas y esto sí es un problema a medio-largo plazo.

Pregunta de @Kikepower82

Horrible defendiendo en todas las alturas del campo, cuando presiona arriba se queda a años luz de poder robar (el gol fue una excepción) y cuando defiende bajo defiende con la mirada a los pasadores. — KIKE (@Kikepower82) November 3, 2021

R: Es cierto que defendieron mal arriba y abajo. Arriba porque iban descoordinados y atrás porque dejaban pensar demasiado al futbolista que tenía la pelota y eso permite que el defensa esté más expuesto. Fue un mal día en este sentido porque yo estoy viendo bien el Madrid en defensa. Courtois no es tan protagonista como con Zidane. Alaba y Militao son la gran noticia de esta temporada junto a Vini.

Pregunta de @Jgdiazferrer

Pues veo al equipo cansado. Ha empezado muy bien pero ha metido el gol y se ha relajado. Me da la sensación de que se conforma con poco. — Gabriel Diaz-Ferrer (@Jgdiazferrer) November 3, 2021

R: No puede ser cansancio. Estamos en el mes de noviembre. Me niego a que sea esa la respuesta. Otra cosa es que acumulen demasiado esfuerzo con partidos en tres días. Eso puede ser. Un cansancio por jugar cada tres días, pero no un cansancio por todo lo que llevan esta temporada.

Pregunta de @Iliena4

¿Por qué cuando juega Jovic, nadie cuelga un balón al área para que éste remate?. — Iliena (@Iliena4) November 3, 2021

R: Jovic juega poco, poquísimo. Y el miércoles digamos que el Madrid no tuvo ni la oportunidad de centrar balones al área. Dicho esto, Jovic es otro jugador que se lo tiene que hacer mirar. Normal que el Madrid se quiera desprender de él. Tiene que estar en forma, estar disponible el mayor número partidos y no estar continuamente lesionado y cuando tenga minutos, dejarse la piel en el campo. Es mejor futbolista de lo que ha demostrado.

Pregunta de @sagagol

¿Porqué largamos a un técnico que sólo confía en los veteranos y no hace cambios a tiempo por un técnico que sólo confía en los veteranos y no hace cambios a tiempo? — Juan Manuel (@sagagol) November 3, 2021

R: No estoy de acuerdo. Ancelotti está confiando en Vinicius antes que en Hazard. Antes en Rodrygo que en Asensio. También le dio mas bola a Valverde y Camavinga, que son jóvenes. Confía en quien lo hace mejor. Lo que pasa es que ahora dos de estos están lesionados y Camavinga tiene que controlarse porque sale revolucionado. Si te compro que no está haciendo cambios, algo que ya le pasaba a Zidane. Es algo nuevo porque Ancelotti, al principio, hacía los cinco cambios.

Pregunta de @LuiitiFperson97

Mal partido, hay que tener más el balón y no estar todo el día detrás del balón, y más cuando jugadores como Modric o Toni Kroos son jugadores para tener el balón. — Luis Flores (@LuiitiFperson97) November 3, 2021

R: Creo que hace bien el Madrid en ser un equipo fuerte con y sin balón, que pueda ganar con los dos planes. Es distinto jugar ante el Barcelona que ante el Elche. Eso es bueno. La cuestión, en referencia al encuentro del miércoles, es que no pudo pasar de un plan que no estaba funcionado (no tener la pelota y jugar al contragolpe) al plan que demandaba el escenario (tener la pelota y seguir haciendo daño con ella). Ancelotti no se dio cuenta y los jugadores no contribuyeron. Fue un mal día. La cosa es ver si esto se repite.