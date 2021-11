René Ramos: "Sergio no se va a retirar ni va a romper su contrato con el PSG"

Cuando hablar René Ramos suele subir el precio del pan, sobre todo en los últimos años en Madrid cuando se buscaba la renovación del excapitán merengue. Sergio Ramos atraviesa un mal momento en el PSG, equipo con el que todavía ha debutado y con el que, de momento, no puede ni entrenar por sus problemas físicos.

En una entrevista para el diario El Mundo, René ha tomado la palabra y pese a querer estar en un segundo plano ha dejado claro que su hermano no se va a retirar: "Ni se va a retirar, ni se va a romper el contrato, ni hay dudas. Es una cuestión física y volverá a jugar en cuanto pueda".

René también habló, no solo de su hermano sino de su carrera como representante: "Yo soy el hermano de Sergio, pero también de Miriam. Lo que pasa es que profesionalmente he trabajado y trabajo con Sergio y no con mi otra hermana. Siempre seremos hermanos, pero profesionalmente él tiene su vida y yo la mía. Trabajo desde hace más de 15 años en el mundo del fútbol, llevo a más de 30 jugadores, viajo por toda España, por Europa... Eso demuestra que soy algo más que Sergio Ramos, ¿no?".

Por último destaca la denuncia pública que hace René de la campaña anti-Ramos que tuvo lugar, según él, la pasada temporada: "Ha sido una campaña de destrucción. Yo velo por los intereses de mis representados, Sergio incluido. ¿Eso me convierte en malo? No veo que a otros representantes les digan eso cuando sus jugadores renuevan. Es muy injusta la polémica que siempre hay cuando en el titular aparece Sergio o René Ramos. Yo quiero huir de todo eso y estar tranquilo".

De momento Ramos tendrá que esperar para debutar con el PSG ya que se esperaba que esta semana ya pudiese entrenar con sus compañeros, hecho que se ha vuelto a aplazar hasta la semana que viene.